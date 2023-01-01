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Барабанщик SHADOWS FALL исполняет трек RUSH



Jason Bittner (SHADOWS FALL, OVERKILL) опубликовал видео своего участие в "Bubba Bash 2023" —трибьют-мероприятии в честь Нила Пирта.

















pic.twitter.com/Ge4YAGIiBU ItвЂ™s going to be an evening of Rush music and all proceeds will be going to Cedars-Sinai in NeilвЂ™s name рџ™Џ #BubbaBash2023 Jan 7th at the Keswick Theater in Glenside PAвЂ¦Some tickets are still available, so get em while you can: https://t.co/DofiRlQDK4





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