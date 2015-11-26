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Rush

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29 июн 2021 : 		 Машины барабанщика RUSH уйдут с молотка

19 июн 2021 : 		 Гитарист RUSH представил новую музыку

12 май 2021 : 		 THE POLYPHONIC SPREE исполняют RUSH: видео

18 апр 2021 : 		 THE POLYPHONIC SPREE исполняют RUSH

6 апр 2021 : 		 Музыканты ANTHRAX, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES и CROBOT исполняют RUSH

4 фев 2021 : 		 Вокалист — RUSH о Ниле Пирте

19 янв 2021 : 		 Участники DESTRUCTION, KING DIAMOND, BODY COUNT о Ниле Пирте

12 янв 2021 : 		 Клавишник REDEMPTION почтил память Нила Пирта

9 янв 2021 : 		 Участники RUSH обсудили будущее

14 дек 2020 : 		 Барабанщик STYX почтил память Нила Пирта

13 дек 2020 : 		 Установка барабанщика RUSH продана более чем за полмиллиона долларов

12 дек 2020 : 		 Барабанщик FOO FIGHTERS надеется, что участники RUSH еще что-то сделают

25 ноя 2020 : 		 Музыканты TOOL, PRIMUS, MASTODON и COHEED AND CAMBRIA исполняют RUSH

23 ноя 2020 : 		 Установка барабанщика RUSH выставлена на аукцион

19 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY и STU HAMM исполняют RUSH

17 окт 2020 : 		 Книга о барабанщике RUSH выйдет зимой

9 окт 2020 : 		 GEDDY LEE: «Стоящих нереализованных треков RUSH нет»

9 сен 2020 : 		 Вокалист RUSH отрицает слухи о своей смерти

18 авг 2020 : 		 10-летний YOYOKA исполняет кавер-версию RUSH

12 июн 2020 : 		 Новое видео RUSH

11 июн 2020 : 		 В честь барабанщика RUSH назвали объект

9 июн 2020 : 		 Умер продюсер RUSH

3 июн 2020 : 		 Басист SUICIDAL TENDENCIES и студенты ALICE COOPER'a исполняют RUSH

28 май 2020 : 		 Рассказ об издании делюкс-версии альбома RUSH

20 май 2020 : 		 Барабанщик THE POLICE о Ниле Пирте

18 май 2020 : 		 Фрагмент нового релиза RUSH
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|||| сегодня

Машины барабанщика RUSH уйдут с молотка



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Gooding & Company объявили о продаже коллекции автомобилей барабанщика RUSH Нила Пирта — торги пройдут тринадцатого и четырнадцатого августа. Подробности можно найти здесь.

Legendary RUSH Drummer NEIL PEART



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Nowhere


29 июн 2021, 14:05		ну такая ничошная коллекция. хотя непонятно как совмещается стремление к 'серебряным сферам' и чОрная кобра, но что, на мой вкус, ещё менее сочетается так это Миура и серебристые цвета...

Mister


29 июн 2021, 16:19		Интересная коллекция, с учётом того, что он заядлый мотоциклист был


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