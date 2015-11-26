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Машины барабанщика RUSH уйдут с молотка



Gooding & Company объявили о продаже коллекции автомобилей барабанщика RUSH Нила Пирта — торги пройдут тринадцатого и четырнадцатого августа. Подробности можно найти здесь.







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