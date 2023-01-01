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*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 32
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
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*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
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Rush

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13 дек 2023 : 		 GEDDY LEE о раздражении участников RUSH, когда их называли претенциозными

11 дек 2023 : 		 GEDDY LEE о самом сложном разговоре участников RUSH

10 дек 2023 : 		 Вокалист RUSH: «Люди хотели бы, чтобы мы продолжали работать»

9 дек 2023 : 		 Вокалист RUSH о возможности появления новой музыки

6 дек 2023 : 		 Нереализованные треки вокалиста RUSH

5 дек 2023 : 		 GEDDY LEE: «Мы обсуждали с Alex'ом поиск барабанщика»

3 дек 2023 : 		 GEDDY LEE рассказал о двух найденных сольных песнях

2 дек 2023 : 		 Гитарист RUSH выпускает усилители

1 дек 2023 : 		 GEDDY LEE готов к сотрудничеству с ALEX'ом LIFESON'ом: «Мы планируем сочинить несколько песен»

25 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE: «Я был слишком эгоистичен в отношении Нила»

24 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE: «Alex первым прочитал мою книгу»

23 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE: «Самой сложной песней RUSH для меня была...»

22 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE о финальной встрече с барабанщиком RUSH

21 ноя 2023 : 		 PAUL MCCARTNEY предлагал GEDDY LEE и ALEX LIFESON сообразить на троих

20 ноя 2023 : 		 Вокалист RUSH о наркотиках

19 ноя 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO о двух днях с GEDDY LEE

18 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле

16 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE: «Возможно ли ещё шоу RUSH? Ну...»

14 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFESON'ом

12 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE о выступлении со своим коллегой по RUSH

15 окт 2023 : 		 RUSH соболезнуют евреям

29 авг 2023 : 		 Сестра барабанщика RUSH о его смерти

14 июл 2023 : 		 Урок от гитариста RUSH

27 июн 2023 : 		 Концертное видео RUSH

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2 июн 2023 : 		 SEBASTIAN BACH представляет бокс-сет RUSH
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GEDDY LEE о раздражении участников RUSH, когда их называли претенциозными



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5 декабря Geddy Lee из RUSH дал интервью Les'y Claypool'y из PRIMUS в рамках виртуального мероприятия, посвящённого выходу мемуаров Lee "My Effin' Life".

На вопрос Les'a о том, почему ему было важно рассказать в книге о том, как сильно его и его товарищей по группе RUSH раздражало, когда некоторые музыкальные критики называли их претенциозными, Geddy ответил:

«Мы с Нилом [Пиртом, барабанщиком RUSH] говорили об этом. Мы говорили о том, что, чёрт возьми, означает слово "претенциозный"? Кто здесь притворяется? Когда ты играешь в меру своих возможностей и стремишься к большему, ты не притворяешься... Это реальное желание стать лучше. И поэтому мы не понимали, когда люди называли нас претенциозными. То, что наши желания, может быть, превышали наши возможности, не означало, что это не было честной попыткой добиться чего-то. Мы делали это не для того, чтобы обрести славу; мы делали это для того, чтобы лучше разбираться в своей музыке, преодолевать барьеры и совершенствоваться. Поэтому нас всегда раздражало, когда какой-нибудь автор выставлял нас претенциозной группой из Канады с прогрессивными идеалами.

И вот я подумал, что было бы интересно проанализировать весь спектр моей карьеры и то, чего мы достигли и откуда пришли, и попытаться понять, почему это слово так легко применить к нам: именно этого я и добивался в книге. И я думаю, что полезно изучить плохую критику, потому что я относился к плохим рецензиям так же скептически, как и к слишком хорошим. Знаете, как это бывает: человек рассказывает о том, какой ты замечательный, а ты говоришь: "Этот парень не слышал всей той шняги, которую мы играли вчера вечером"».






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