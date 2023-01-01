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GEDDY LEE о раздражении участников RUSH, когда их называли претенциозными



5 декабря Geddy Lee из RUSH дал интервью Les'y Claypool'y из PRIMUS в рамках виртуального мероприятия, посвящённого выходу мемуаров Lee "My Effin' Life".



На вопрос Les'a о том, почему ему было важно рассказать в книге о том, как сильно его и его товарищей по группе RUSH раздражало, когда некоторые музыкальные критики называли их претенциозными, Geddy ответил:



«Мы с Нилом [Пиртом, барабанщиком RUSH] говорили об этом. Мы говорили о том, что, чёрт возьми, означает слово "претенциозный"? Кто здесь притворяется? Когда ты играешь в меру своих возможностей и стремишься к большему, ты не притворяешься... Это реальное желание стать лучше. И поэтому мы не понимали, когда люди называли нас претенциозными. То, что наши желания, может быть, превышали наши возможности, не означало, что это не было честной попыткой добиться чего-то. Мы делали это не для того, чтобы обрести славу; мы делали это для того, чтобы лучше разбираться в своей музыке, преодолевать барьеры и совершенствоваться. Поэтому нас всегда раздражало, когда какой-нибудь автор выставлял нас претенциозной группой из Канады с прогрессивными идеалами.



И вот я подумал, что было бы интересно проанализировать весь спектр моей карьеры и то, чего мы достигли и откуда пришли, и попытаться понять, почему это слово так легко применить к нам: именно этого я и добивался в книге. И я думаю, что полезно изучить плохую критику, потому что я относился к плохим рецензиям так же скептически, как и к слишком хорошим. Знаете, как это бывает: человек рассказывает о том, какой ты замечательный, а ты говоришь: "Этот парень не слышал всей той шняги, которую мы играли вчера вечером"».











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