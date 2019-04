сегодня



Книга о RUSH выйдет осенью



Insight Editions 15 октября выпустят книгу о RUSH под названием "Rush: Wandering The Face Of The Earth: The Official Touring History". Вступительное слово написали Les Claypool из PRIMUS, а также Stewart Copeland из THE POLICE. 304-страничную книгу собрал Skip Daly, эксперт по творчеству коллектива, которым он является вот уже более тридцати лет, и Eric Hansen, ведущий популярный фэн-сайт 2112.net.















