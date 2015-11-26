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Барабанщик FOO FIGHTERS надеется, что участники RUSH еще что-то сделают



В рамках беседы с радиостанцией 94.9 The Rock барабанщик FOO FIGHTERS Taylor Hawkins выразил восхищение Нилом Пиртом, а также надежду, что Geddy Lee и Alex Lifeson смогут организовать ещё какой-то проект:



«Никто не играл как Нил. Никогда не будет такого второго. Ни при каких условиях. У него были просто безумные руки, и он сам по себе был невероятно уникален. Я лишь надеюсь, что Geddy и Al будут играть вместе и, может, найдут кого-то для этого. Но никто никогда не будет Нилом Пиртом — это просто нереально. И я думаю, что Alex и Geddy это понимают. Но я хотел бы, чтобы они играли, — очень, очень-очень хотел бы. Я знаю, что они хотят. Ну не лично, но...»



На вопрос о том, должен ли возможный проект звучать как RUSH, Taylor ответил:



«Это их песни. Очевидно, что они будут звучать примерно в том же стиле, что и RUSH, но... Вместо того, чтобы пытаться получить копию Нила Пирта, они, вероятно, попробуют другой стиль. Но я не знаю. Кто знает? Кто знает, сделают ли они это когда-нибудь? Может быть, они достаточно долго этим занимались, и сейчас им просто приятно быть дома и расслабляться... Они так долго этим занимались.



Но я знаю, что они захотят играть на каком-то уровне — я знаю, что они захотят. Geddy такой музыкант. Как и Alex. Но я не знаю его так хорошо, как знаю Geddy, правда, и Geddy я знаю не так, чтобы очень, но те несколько раз, что я с ним тусил, он был очень забавным. У него весьма мрачное чувство юмора, которого ты никак не ожидаешь, но он очень умный. Мне это нравится».













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