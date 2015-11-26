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Rush

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12 дек 2020 : 		 Барабанщик FOO FIGHTERS надеется, что участники RUSH еще что-то сделают

25 ноя 2020 : 		 Музыканты TOOL, PRIMUS, MASTODON и COHEED AND CAMBRIA исполняют RUSH

23 ноя 2020 : 		 Установка барабанщика RUSH выставлена на аукцион

19 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY и STU HAMM исполняют RUSH

17 окт 2020 : 		 Книга о барабанщике RUSH выйдет зимой

9 окт 2020 : 		 GEDDY LEE: «Стоящих нереализованных треков RUSH нет»

9 сен 2020 : 		 Вокалист RUSH отрицает слухи о своей смерти

18 авг 2020 : 		 10-летний YOYOKA исполняет кавер-версию RUSH

12 июн 2020 : 		 Новое видео RUSH

11 июн 2020 : 		 В честь барабанщика RUSH назвали объект

9 июн 2020 : 		 Умер продюсер RUSH

3 июн 2020 : 		 Басист SUICIDAL TENDENCIES и студенты ALICE COOPER'a исполняют RUSH

28 май 2020 : 		 Рассказ об издании делюкс-версии альбома RUSH

20 май 2020 : 		 Барабанщик THE POLICE о Ниле Пирте

18 май 2020 : 		 Фрагмент нового релиза RUSH

10 май 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

28 апр 2020 : 		 Вокалист RUSH записал благотворительный сингл

24 апр 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

16 апр 2020 : 		 Вокалист VOIVOD о разогреве RUSH

14 апр 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

7 апр 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

2 апр 2020 : 		 GRAHAM BONNET о Ниле Пирте

2 апр 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT о Ниле Пирте

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27 мар 2020 : 		 Выход переиздания RUSH отложен

26 мар 2020 : 		 Барабанщик AVENGED SEVENFOLD о Ниле Пирте
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Барабанщик FOO FIGHTERS надеется, что участники RUSH еще что-то сделают



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В рамках беседы с радиостанцией 94.9 The Rock барабанщик FOO FIGHTERS Taylor Hawkins выразил восхищение Нилом Пиртом, а также надежду, что Geddy Lee и Alex Lifeson смогут организовать ещё какой-то проект:

«Никто не играл как Нил. Никогда не будет такого второго. Ни при каких условиях. У него были просто безумные руки, и он сам по себе был невероятно уникален. Я лишь надеюсь, что Geddy и Al будут играть вместе и, может, найдут кого-то для этого. Но никто никогда не будет Нилом Пиртом — это просто нереально. И я думаю, что Alex и Geddy это понимают. Но я хотел бы, чтобы они играли, — очень, очень-очень хотел бы. Я знаю, что они хотят. Ну не лично, но...»

На вопрос о том, должен ли возможный проект звучать как RUSH, Taylor ответил:

«Это их песни. Очевидно, что они будут звучать примерно в том же стиле, что и RUSH, но... Вместо того, чтобы пытаться получить копию Нила Пирта, они, вероятно, попробуют другой стиль. Но я не знаю. Кто знает? Кто знает, сделают ли они это когда-нибудь? Может быть, они достаточно долго этим занимались, и сейчас им просто приятно быть дома и расслабляться... Они так долго этим занимались.

Но я знаю, что они захотят играть на каком-то уровне — я знаю, что они захотят. Geddy такой музыкант. Как и Alex. Но я не знаю его так хорошо, как знаю Geddy, правда, и Geddy я знаю не так, чтобы очень, но те несколько раз, что я с ним тусил, он был очень забавным. У него весьма мрачное чувство юмора, которого ты никак не ожидаешь, но он очень умный. Мне это нравится».

TAYLOR HAWKINS Hopes GEDDY LEE And ALEX LIFESON Can Find Drummer To Play With In Hypothetical Post-RUSH Project





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