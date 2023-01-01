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*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 40
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 20
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Rush

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8 апр 2023 : 		 Биография вокалиста RUSH выйдет осенью

30 мар 2023 : 		 Фрагмент из переиздания RUSH

23 мар 2023 : 		 Фрагмент из переиздания RUSH

17 мар 2023 : 		 Фрагмент из переиздания RUSH

5 мар 2023 : 		 Переиздание RUSH выйдет весной

18 янв 2023 : 		 Барабанщик SHADOWS FALL исполняет трек RUSH

10 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY, FRANK BELLO почтили память барабанщика RUSH

5 дек 2022 : 		 Барабанщик METALLICA заявил, что отсутствие проектов на стороне — секрет долголетия группы

16 ноя 2022 : 		 Мемуары басиста RUSH выйдут весной

13 авг 2022 : 		 ALEX LIFESON и GEDDY LEE исполнили песню RUSH

20 апр 2022 : 		 Музыканты RUSH: «Нил не хотел, чтобы все знали о болезни»

11 апр 2022 : 		 Концертный трек RUSH

6 апр 2022 : 		 ALEX LIFESON: «Сложно было принять, что RUSH всё»

21 мар 2022 : 		 Концертный трек RUSH

11 мар 2022 : 		 Новое видео RUSH

10 мар 2022 : 		 Концертное видео RUSH 1992 года

7 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления барабанщика RUSH 1990 года

2 мар 2022 : 		 Гитарист RUSH — о новой музыке с Geddy Lee

25 фев 2022 : 		 Фрагмент переиздания RUSH

14 фев 2022 : 		 Переиздание RUSH выйдет весной

7 фев 2022 : 		 Пинбол от RUSH

25 янв 2022 : 		 Гитарист RUSH: «Доза — это правильно!»

11 янв 2022 : 		 175 песен RUSH в одном видео

31 окт 2021 : 		 Нереализованный трек от гитариста RUSH

27 окт 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Сыграть бы с RUSH...»

7 окт 2021 : 		 Гитарист RUSH: «С турами я завязал»
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Биография вокалиста RUSH выйдет осенью



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Geddy Lee сообщил о том, что биография, получившая название "My Effin' Life", будет выпущена осенью 2023 года.

Geddy Lee вЂњMy EffinвЂ™ LifeвЂќ out November 14, 2023.
More soonвЂ¦#myeffinlife#tgifpic.twitter.com/dVSWsrpgJ3






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