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*Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине 21
*Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR 18
*DAVE LOMBARDO об участии в гипотетическом воссоединении SLAY... 15
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Rush

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|||| 18 ноя 2023

GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле



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GEDDY LEE в интервью The National объяснил, почему ему и коллеге по группе, Alex'у Lifeson'у, было важно высказаться о конфликте между Израилем и Палестиной:

«Это был болезненный, ужасный момент в современной истории, и я, как человек, который является евреем - а эти события произошли с еврейским народом - поэтому и Alex, и я считаем важным проявить чувство страдания, которое мы испытываем, наблюдая за происходящим, что можно назвать одним из самых ужасных массовых убийств еврейского народа со времен Второй мировой войны.

Это сложный вопрос. Я не тот человек, который хочет быть представителем израильской политики; дело не в этом. Это был естественный порыв: "Ого. Это ужасная ситуация, которую мы наблюдаем". И на это по-прежнему страшно смотреть».




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19 ноя 2023
Гепард
Палестинцев уже погибло раз в 10 больше, а Гедди всё носится со своими еврейчиками. И вообще, ему стоило бы переслушать один альбом собственной группы:

They shoot without shame
In the name of a piece of dirt
For a change of accent
Or the color of your shirt

Better the pride that resides
In a citizen of the world
Than the pride that divides
When a colorful rag is unfurled
Like!2
19 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
Гепард, не наезжали бы на Израиль, не погибло бы ни одного.

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