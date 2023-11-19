18 ноя 2023



GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле



GEDDY LEE в интервью The National объяснил, почему ему и коллеге по группе, Alex'у Lifeson'у, было важно высказаться о конфликте между Израилем и Палестиной:



«Это был болезненный, ужасный момент в современной истории, и я, как человек, который является евреем - а эти события произошли с еврейским народом - поэтому и Alex, и я считаем важным проявить чувство страдания, которое мы испытываем, наблюдая за происходящим, что можно назвать одним из самых ужасных массовых убийств еврейского народа со времен Второй мировой войны.



Это сложный вопрос. Я не тот человек, который хочет быть представителем израильской политики; дело не в этом. Это был естественный порыв: "Ого. Это ужасная ситуация, которую мы наблюдаем". И на это по-прежнему страшно смотреть».







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