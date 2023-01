10 янв 2023



MIKE PORTNOY, FRANK BELLO почтили память барабанщика RUSH



Mike Portnoy (DREAM THEATER, THE WINERY DOGS),Frank Bello (ANTHRAX),Jason Bittner (SHADOWS FALL, OVERKILL),Jon Dinklage ("Clockwork Angels" string ensemble),Joe Bergamini (drum instructor, author),John Wesley (PORCUPINE TREE) and Seven Antonopoulos (OPIATE FOR THE MASSES) и множество гостей приняли участие в выступлении с трибтют-группой RUSH YYNOT в рамках благотворительного концерта "Bubba Bash 2023" в память о барабанщике группы, Ниле Перте, проходившем седьмого января в Keswick Theatre, Glenside, Pennsylvania.

















It’s going to be an evening of Rush music and all proceeds will be going to Cedars-Sinai in Neil’s name 🙏 #BubbaBash2023 Jan 7th at the Keswick Theater in Glenside PA…Some tickets are still available, so get em while you can: https://t.co/DofiRlQDK4 pic.twitter.com/Ge4YAGIiBU





