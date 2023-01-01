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*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 69
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 30
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 28
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 23
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 22
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Rush

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10 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY, FRANK BELLO почтили память барабанщика RUSH

5 дек 2022 : 		 Барабанщик METALLICA заявил, что отсутствие проектов на стороне — секрет долголетия группы

16 ноя 2022 : 		 Мемуары басиста RUSH выйдут весной

13 авг 2022 : 		 ALEX LIFESON и GEDDY LEE исполнили песню RUSH

20 апр 2022 : 		 Музыканты RUSH: «Нил не хотел, чтобы все знали о болезни»

11 апр 2022 : 		 Концертный трек RUSH

6 апр 2022 : 		 ALEX LIFESON: «Сложно было принять, что RUSH всё»

21 мар 2022 : 		 Концертный трек RUSH

11 мар 2022 : 		 Новое видео RUSH

10 мар 2022 : 		 Концертное видео RUSH 1992 года

7 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления барабанщика RUSH 1990 года

2 мар 2022 : 		 Гитарист RUSH — о новой музыке с Geddy Lee

25 фев 2022 : 		 Фрагмент переиздания RUSH

14 фев 2022 : 		 Переиздание RUSH выйдет весной

7 фев 2022 : 		 Пинбол от RUSH

25 янв 2022 : 		 Гитарист RUSH: «Доза — это правильно!»

11 янв 2022 : 		 175 песен RUSH в одном видео

31 окт 2021 : 		 Нереализованный трек от гитариста RUSH

27 окт 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Сыграть бы с RUSH...»

7 окт 2021 : 		 Гитарист RUSH: «С турами я завязал»

1 окт 2021 : 		 Басист RUSH получил награду

29 сен 2021 : 		 GEDDY LEE готовит мемуары

24 авг 2021 : 		 Трейлер пива RUSH

18 авг 2021 : 		 Коллекция машин барабанщика RUSH ушла за 3,9 миллиона

13 авг 2021 : 		 9-летняя девочка исполняет песню RUSH

3 авг 2021 : 		 Рассказ о коллекции машин барабанщика RUSH
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|||| 10 янв 2023

MIKE PORTNOY, FRANK BELLO почтили память барабанщика RUSH



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Mike Portnoy (DREAM THEATER, THE WINERY DOGS),Frank Bello (ANTHRAX),Jason Bittner (SHADOWS FALL, OVERKILL),Jon Dinklage ("Clockwork Angels" string ensemble),Joe Bergamini (drum instructor, author),John Wesley (PORCUPINE TREE) and Seven Antonopoulos (OPIATE FOR THE MASSES) и множество гостей приняли участие в выступлении с трибтют-группой RUSH YYNOT в рамках благотворительного концерта "Bubba Bash 2023" в память о барабанщике группы, Ниле Перте, проходившем седьмого января в Keswick Theatre, Glenside, Pennsylvania.





ItвЂ™s going to be an evening of Rush music and all proceeds will be going to Cedars-Sinai in NeilвЂ™s name рџ™Џ #BubbaBash2023 Jan 7th at the Keswick Theater in Glenside PAвЂ¦Some tickets are still available, so get em while you can: https://t.co/DofiRlQDK4pic.twitter.com/Ge4YAGIiBU






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