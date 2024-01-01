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Финальная книга Нила Пирта выйдет весной



Insight Editions сообщили, что седьмого мая выпустят финальную книгу Нила Пирта, "Silver Surfers", а которой он он пишет о своей любимой коллекции, о радости коллекционирования этих изысканных, редких и важных спортивных автомобилей и еще большей радости от вождения. Сначала он описывает корни своей автомобильной одержимости, возвращая нас к тому, с чего все началось, — с Lotus Europa 1969 года; через машины, которые он покупал, когда группа только начинала становиться популярной, и даже про свой первый "семейный автомобиль", а затем отправляется в тур по самой коллекции Silver Surfers — редкому собранию лучших спортивных автомобилей 1960-х годов. От Aston Martin DB5 1964 года до классического Chevrolet Corvette Sting Ray 1963 года, каждый из них - великолепного серебристого цвета (за исключением одного: черной Shelby Cobra 1964 года, патина которой так понравилась Нилу, что он написал: "Я не собираюсь ее красить").







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