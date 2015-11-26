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Вокалист RUSH не будет выпускать новую музыку



У вокалиста/басиста RUSH Geddy Lee в недавнем интервью спросили, есть ли у него в планах какие-то музыкальные проекты:



«Честным ответом на этот вопрос будет "нет". Не особо. Я спускаюсь в свою студию и играю на басу, потому что некоторые из тем играть просто в удовольствие. И я люблю сохранять пальцы в форме. Когда я играю, идеи приходят, так что я их записываю и потом забываю о них. Когда я возвращаюсь к ним, я понимаю, что как минимум половина из них полное дерьмо, и стираю их. Но я полон намерения однажды собраться и посмотреть, что же там осталось. После того как я завершу промотур в поддержку книги ("Geddy Lee's Big Beautiful Book Of Bass"), надеюсь, что вновь стану музыкантом! Но я понятия не имею, какие формы это примет. У меня нет никаких планов, и я не знаю, куда, когда и к чему меня это приведёт».











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