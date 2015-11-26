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Rush

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6 дек 2018 : 		 Вокалист RUSH не будет выпускать новую музыку

21 ноя 2018 : 		 Концертный релиз RUSH выйдет на виниле

9 ноя 2018 : 		 Гитарист RUSH работает с MARCO MINNEMANN

23 окт 2018 : 		 GEDDY LEE о планах RUSH: "Их нет"

7 окт 2018 : 		 Переиздание RUSH выйдет осенью

3 авг 2018 : 		 Вокалист RUSH выпускает книгу

5 май 2018 : 		 Вышел винил RUSH

27 мар 2018 : 		 Видео с текстом от RUSH

23 янв 2018 : 		 Гитарист RUSH: «С группой, считайте, всё»

19 окт 2017 : 		 Расширенное издание альбома RUSH выйдет зимой

30 авг 2017 : 		 Сайд-проекта RUSH не будет

31 мар 2017 : 		 RUSH выпустят сингл

2 дек 2016 : 		 Концертный трек RUSH

18 ноя 2016 : 		 Рассказ о делюкс-издании альбома RUSH

4 ноя 2016 : 		 Юбилейное издание альбома RUSH выйдет зимой

3 ноя 2016 : 		 Новая награда RUSH

19 окт 2016 : 		 Трейлер документального фильма RUSH

3 окт 2016 : 		 Документальный фильм о RUSH выйдет осенью

5 июн 2016 : 		 Репродукции обложки RUSH появились в продаже

29 май 2016 : 		 Гитарист RUSH подумывает о выпуске второго сольного альбома

5 апр 2016 : 		 RUSH опубликовали полную версию видео “2112: Overture / The Temples Of Syrinx / Discovery / Presentation / Oracle: The Dream / Soliloquy / Grand Finale”

4 апр 2016 : 		 Видео с текстом от RUSH

17 мар 2016 : 		 Барабанщик RUSH выпустит книгу про тур 'R40 Live'

10 мар 2016 : 		 Гитарист RUSH подтвердил отказ группы от гастрольной деятельности

20 фев 2016 : 		 Новое видео RUSH

26 янв 2016 : 		 SEBASTIAN BACH, RAY LUZIER, RUDY SARZO исполняют RUSH
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Вокалист RUSH не будет выпускать новую музыку



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У вокалиста/басиста RUSH Geddy Lee в недавнем интервью спросили, есть ли у него в планах какие-то музыкальные проекты:

«Честным ответом на этот вопрос будет "нет". Не особо. Я спускаюсь в свою студию и играю на басу, потому что некоторые из тем играть просто в удовольствие. И я люблю сохранять пальцы в форме. Когда я играю, идеи приходят, так что я их записываю и потом забываю о них. Когда я возвращаюсь к ним, я понимаю, что как минимум половина из них полное дерьмо, и стираю их. Но я полон намерения однажды собраться и посмотреть, что же там осталось. После того как я завершу промотур в поддержку книги ("Geddy Lee's Big Beautiful Book Of Bass"), надеюсь, что вновь стану музыкантом! Но я понятия не имею, какие формы это примет. У меня нет никаких планов, и я не знаю, куда, когда и к чему меня это приведёт».



RUSH



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