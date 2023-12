сегодня



GEDDY LEE рассказал о двух найденных сольных песнях



В новом интервью программе Q104.3 "Out Of The Box With Jonathan Clarke" басист/вокалист RUSH Geddy Lee, продвигающий свои недавно вышедшие мемуары "My Effin' Life", рассказал о том, как он обнаружил две незаконченные демо-песни, сделанные в конце 1990-х годов.



Песни "Gone" и "I Am...You Are" были изначально написаны для его сольного альбома 2000 года "My Favourite Headache", но в альбом не попали. Lee наткнулся на них, когда просматривал архивы для книги "My Effin' Life". Он рассказал:



«Во время написания книги мой соавтор по "My Favourite Headache" наткнулся на эти две демо-записи, о которых мы забыли. Я немного рассказываю о них в книге. Одна из них — композиция под названием "Gone", которую я написал сразу после того, как дочь Нила [Пирта, барабанщика RUSH], Селена Тейлор, трагически погибла в автокатастрофе [в 1997 году в возрасте 19 лет]. [Примечание редактора: жена Пирта умерла менее чем через год от рака]. А когда ты теряешь кого-то, ты переживаешь многие другие потери. И я подумал о том, как справиться с внезапным исчезновением человека из твоей жизни, особенно дочери. Поэтому я написал эту песню вместе с Беном [Минком]. Это была первая песня, которую мы написали для "My Favourite Headache", и мы записали её демо-версию, она показалась мне красивой, но слишком сырой. Она была слишком личной. Я подумал, что не стоит её выпускать из уважения к Нилу. Я чувствовал, что это неправильно. Поэтому мы положили её на полку. А второй была песня, которую мы оставили незавершённой, но большая её часть была записана. Она называлась "I Am... You Are", и она была об отношениях. Она о том, как я переживаю сложный разговор с женой, что случалось в моей жизни не раз.



Я думаю, что из-за личного характера этой темы я не был готов продолжать работу над ней, но, услышав её в прошлом году, когда я снова открыл её для себя, я был просто поражён, как она актуальна. Поэтому я попросил своего друга и по совместительству продюсера RUSH Дэвида Боттрилла послушать её. Он пришёл, стал слушать и ему понравилось, насколько искренними были эти песни, и ему понравилось, насколько честным, по его мнению, был вокал — непохожий на пение на других песнях, которые есть на альбоме. И он сказал: "Оставь это мне. Дай мне поиграть с ними и посмотреть, смогу ли я их привести в порядок", не меняя слишком много, потому что он не хотел потерять оригинальные гитары. Мой вокал был оригинальным. Записи были сделаны почти 24 года назад. Мы наложили новые барабаны, попросив моего друга сыграть на барабанах в одной песне. А потом мы позвали Бенни, Бена Минка, потому что Дэвид решил, что песне очень нужно скрипичное соло, а Бен просто потрясающий — он как Джефф Бек на скрипке. И он выдал потрясающее соло. В общем, Дэвид смикшировал их и отправил мне, и я был просто потрясён. Это подняло мне настроение и заставило вспомнить, как это интересно — записывать музыку. Так что эти песни вошли в аудиокнигу ["My Effin' Life"], они будут крутиться на радио, и я надеюсь, что люди получат от них удовольствие. Я называю их потерянными демо-записями, потому что именно ими они и были на самом деле. Я совершенно забыл о них».







+0 -0



просмотров: 115