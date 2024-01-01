сегодня



Гитарист RUSH о воссоединении: «Вообще ничего не планируется»



В рамках интервью для "Trunk Nation With Eddie Trunk" гитарист RUSH Alex Lifeson рассказал о своих хронических недугах.



Последние несколько десятилетий 70-летний канадский музыкант страдает от псориатического артрита — хронической аутоиммунной формы артрита, которая вызывает воспаление суставов и сопровождается кожным заболеванием псориазом.



Lifeson сказал:



«Я бы сказал, что ситуация постепенно ухудшается, чего и следовало ожидать. У меня псориатический артрит, и я борюсь с ним уже довольно долго — почти 20 лет. Я принимаю два биопрепарата [биологические препараты для лечения артрита], так что я воздействую на него с двух сторон.



И это лечение оказалось очень эффективным. Несмотря на побочные эффекты, для меня это был действительно эффективный режим, и он по-настоящему помог моим рукам. Бывают моменты, когда воспаление берёт своё, и тогда вы видите, как у меня трясутся руки во время игры. Но как уж есть, и я всё равно справляюсь, я уже привык к подобному, так что уже даже не думаю об этом».



Alex также рассказал о возможности своего возвращения к гастролям либо со своим коллегой по группе RUSH Geddy Lee, либо с другим проектом:



«После 40 лет гастролей мне больше не особо интересно гастролировать. Мне нравилось, когда мы выступали. Было много взлётов и падений. Концерт — это здорово, шоу — это здорово, а остальные 21 час в сутках — это просто ожидание этих трёх часов. И это утомляет, особенно когда у тебя есть семья и близкие дома, с которыми ты разлучён на многие месяцы. Я не скучаю по этому аспекту. Нравится ли мне играть перед людьми? Да. Мне по-прежнему это нравится — может быть, не до такой степени, чтобы заниматься этим в полную силу. Но когда мы с Geddy выступали на концертах Тейлора Хокинса и годовщине "South Park" в Денвере, а также на рождественских концертах с Энди Кимом и многими другими замечательными музыкантами, с которыми мне доводится играть, то это весело. Мне очень нравится, когда всё под контролем, и это здорово. Устраивать масштабное турне и снова ввязываться в это дело — мне это неинтересно. Я знаю, что Гед хотел бы снова играть, и он хотел бы сочинять. Но, честно говоря, мы не говорили ни о чём, кроме того, чтобы собраться вместе, выпить кофе и просто набросать несколько нот.



У Geddy очень много дел в жизни, он очень занятой человек. Ему очень нравится этап работы над книгой. Он всё время в движении. А я играю в разных проектах. Так что в каком-то смысле я продолжаю быть музыкантом, а он занимается другими делами. И когда он будет готов — я живу всего в пяти минутах езды от него, как и всю нашу жизнь. Я прихожу к нему, тусуюсь, мы включаем магнитофон и делаем кое-что, но никаких планов на тур нет. Вообще ничего не планируется. Я знаю, что ходят слухи, и у людей есть свои желания, и многие хотели бы, чтобы мы вернулись и снова играли. Я не знаю. Кто знает? Может быть, если мы встретимся, будем шутить и радоваться... Конечно, после тех концертов мы были воодушевлены. Но сейчас мне очень нравится моя жизнь, и я не знаю, буду ли я ломать привычный уклад, отрываясь от того, что мне действительно нравится, по какой-либо причине».



Более полное интервью можно прочитать здесь.







+0 -0



просмотров: 249

