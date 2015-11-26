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Rush

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Гитарист RUSH: «С турами я завязал»



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Alex Lifeson в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, стоит ли ждать его с туром по новому альбому, записанному с бывшим вокалистом CONEY HATCH:

«Я не думаю об этом. Достаточно сложно сначала выпустить этот альбом.

Честно говоря, я не думаю, что у меня есть желание отправиться в дорогу. Если бы речь шла о нескольких концертах, это было бы забавно, но всё, что сверх этого... После 40 лет сидения в гостиничных номерах мне это неинтересно. Мне этого уже достаточно. Я люблю свою домашнюю жизнь.

Я думал, что буду больше скучать по сцене, но на самом деле нет. Я сделал пару мелочей тут и там. Небольшие мероприятия — обычно это благотворительные акции или что-то в этом роде. Это очень весело — выходить на сцену и играть с другими людьми, но вся эта постановка — большая, гигантская машина — сейчас меня не очень привлекает».

RUSH



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