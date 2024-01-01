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*Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль» 26
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Rush

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9 янв 2024 : 		 MIKE PORTNOY, FRANK BELLO и JASON BITTNER выступили на концерте памяти Нила Пирта

8 янв 2024 : 		 GEDDY LEE о том, как после кончины Нила Пирта ему начали поступать предложения от других барабанщиков

23 дек 2023 : 		 Вокалист RUSH: «А ведь в Германии что-то такое уже было...»

16 дек 2023 : 		 GEDDY LEE: «Сведение — это смерть надежды»

13 дек 2023 : 		 GEDDY LEE о раздражении участников RUSH, когда их называли претенциозными

11 дек 2023 : 		 GEDDY LEE о самом сложном разговоре участников RUSH

10 дек 2023 : 		 Вокалист RUSH: «Люди хотели бы, чтобы мы продолжали работать»

9 дек 2023 : 		 Вокалист RUSH о возможности появления новой музыки

6 дек 2023 : 		 Нереализованные треки вокалиста RUSH

5 дек 2023 : 		 GEDDY LEE: «Мы обсуждали с Alex'ом поиск барабанщика»

3 дек 2023 : 		 GEDDY LEE рассказал о двух найденных сольных песнях

2 дек 2023 : 		 Гитарист RUSH выпускает усилители

1 дек 2023 : 		 GEDDY LEE готов к сотрудничеству с ALEX'ом LIFESON'ом: «Мы планируем сочинить несколько песен»

25 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE: «Я был слишком эгоистичен в отношении Нила»

24 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE: «Alex первым прочитал мою книгу»

23 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE: «Самой сложной песней RUSH для меня была...»

22 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE о финальной встрече с барабанщиком RUSH

21 ноя 2023 : 		 PAUL MCCARTNEY предлагал GEDDY LEE и ALEX LIFESON сообразить на троих

20 ноя 2023 : 		 Вокалист RUSH о наркотиках

19 ноя 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO о двух днях с GEDDY LEE

18 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле

16 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE: «Возможно ли ещё шоу RUSH? Ну...»

14 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFESON'ом

12 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE о выступлении со своим коллегой по RUSH

15 окт 2023 : 		 RUSH соболезнуют евреям

29 авг 2023 : 		 Сестра барабанщика RUSH о его смерти
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|||| 9 янв 2024

MIKE PORTNOY, FRANK BELLO и JASON BITTNER выступили на концерте памяти Нила Пирта



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Mike Portnoy (DREAM THEATER, THE WINERY DOGS), Frank Bello (ANTHRAX), Jason Bittner (SHADOWS FALL, OVERKILL), Jon Dinklage ("Clockwork Angels" string ensemble), Joe Bergamini (drum instructor, author), John Wesley (PORCUPINE TREE), Seven Antonopoulos (OPIATE FOR THE MASSES) другие гости выступили с группой YYNOT в рамках мероприятия "Bubba Bash 2024", посвященного памяти Нила Пирта.














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