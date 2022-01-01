Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 87
*JON BON JOVI совсем сдулся? 29
*Новый трек гитариста METALLICA 24
*Новое видео KREATOR 21
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 19
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
*Новое видео RAMMSTEIN 15
*Лидер MEGADETH: «Как я с...л в Белом Доме» 10
*Новое видео MACHINE HEAD 10
*Консультант METALLICA: «Lars Ulrich не смог исцелить боль Da... 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 87
*JON BON JOVI совсем сдулся? 29
*Новый трек гитариста METALLICA 24
*Новое видео KREATOR 21
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 19
[= ||| все новости группы



*

Rush

*



20 апр 2022 : 		 Музыканты RUSH: «Нил не хотел, чтобы все знали о болезни»

11 апр 2022 : 		 Концертный трек RUSH

6 апр 2022 : 		 ALEX LIFESON: «Сложно было принять, что RUSH всё»

21 мар 2022 : 		 Концертный трек RUSH

11 мар 2022 : 		 Новое видео RUSH

10 мар 2022 : 		 Концертное видео RUSH 1992 года

7 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления барабанщика RUSH 1990 года

2 мар 2022 : 		 Гитарист RUSH — о новой музыке с Geddy Lee

25 фев 2022 : 		 Фрагмент переиздания RUSH

14 фев 2022 : 		 Переиздание RUSH выйдет весной

7 фев 2022 : 		 Пинбол от RUSH

25 янв 2022 : 		 Гитарист RUSH: «Доза — это правильно!»

11 янв 2022 : 		 175 песен RUSH в одном видео

31 окт 2021 : 		 Нереализованный трек от гитариста RUSH

27 окт 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Сыграть бы с RUSH...»

7 окт 2021 : 		 Гитарист RUSH: «С турами я завязал»

1 окт 2021 : 		 Басист RUSH получил награду

29 сен 2021 : 		 GEDDY LEE готовит мемуары

24 авг 2021 : 		 Трейлер пива RUSH

18 авг 2021 : 		 Коллекция машин барабанщика RUSH ушла за 3,9 миллиона

13 авг 2021 : 		 9-летняя девочка исполняет песню RUSH

3 авг 2021 : 		 Рассказ о коллекции машин барабанщика RUSH

29 июл 2021 : 		 Фильм RUSH в кинотеатрах

28 июл 2021 : 		 ALEX LIFESON — о малом количестве импровизаций на концертах RUSH

22 июл 2021 : 		 Гитарист RUSH воодушевлён новым проектом

6 июл 2021 : 		 Гитарист RUSH считает, что история группы окончена
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Музыканты RUSH: «Нил не хотел, чтобы все знали о болезни»



zoom
Geddy Lee и Alex Lifeson в рамках недавнего интервью ответили на вопрос, как они справлялись с тем, что больше не играли после тура "R40":

«Я бы сказал, что у нас с Al'ом разные способы справиться с этим. Al погружался в маленькие и большие проекты, он продолжал работать на протяжении всего периода, и это было для него настоящим тонизирующим средством. И я могу это понять, потому что когда мы прошли через первую череду трагедий с Нилом, когда он потерял жену и дочь, я сделал то же самое — я с головой погрузился в сольный альбом, что и спасло меня во многих отношениях; меня подпитывало это занятие, скажем так. И поэтому я обратился к писательству, я обратился к написанию книг, и для меня это был способ не конкурировать с ситуацией и чувствами, а способ подвести итоги и перезарядить свои батарейки другим способом. Так что мы справились с этим совершенно по-разному. Но в конце концов отложить всё в сторону было очень сложно. Не думаю, что найдётся много участников групп с 45-летней карьерой, которые были так близки друг другу, как мы».

Alex добавил:

«Я знаю, что сразу после тура и Ged, и я чувствовали, что у нас ещё много энергии в запасе. Шоу выглядело великолепно; мы играли очень, очень хорошо. Если бы мы только могли выжать ещё 150 концертов...»

Geddy:

«Давайте будем честными: было обидно закончить так, как мы закончили. Я был расстроен, потому что я много работал над этим туром в плане дизайна и объединения всего воедино, над концепцией движения назад, над хронологией, которая раскрывает себя или демонстрирует свои возможности, возвращаясь в прошлое. И поэтому я очень гордился тем, что получилось в итоге. Я хотел отвезти тур в Европу, чтобы сыграть для европейских фанатов, я хотел отвезти его в Южную Америку, но ничего не получилось... Так что для меня он казался усечённым, так было в моём сознании, но мне пришлось с этим смириться, потому что я должен был думать о потребностях моего друга и о том, чего он хочет. Но произошедшее расстраивало. Поэтому мы отошли от этих занятий и занялись другими делами — я путешествовал, Alex играл в гольф — а потом Нил заболел. И что тебе дальше делать со всеми этими ощущениями? Правильно: ты их просто отбрасываешь, потому что они больше ничего не значат».

На вопрос, думал ли он после последнего концерта тура "R40", что есть шанс, что RUSH снова сыграют, Geddy ответил:

«Да, я подумал, что, возможно, [Нил] проведёт три месяца дома, ему это надоест, и он захочет вернуться в дорогу и вновь играть. Никогда не угадаешь наперёд. Конечно, я предчувствовал, что этого не произойдёт, и, думаю, что и Al так думал, но ведь всегда есть надежда, и ты не знаешь ничего наперёд. Несмотря ни на что, мы просто продолжали жить своей жизнью, а потом он заболел, и всё изменилось».

Кроме того, Lee поделился своими воспоминаниями о том, как ему пришлось реагировать на смерть Нила в публичном пространстве:

«Вот почему он не хотел, чтобы кто-то знал [о его болезни]. Он просто не хотел. Он хотел держать это в тайне. И мы так и сделали. Это было тяжело. Я не могу сказать, что всё далось просто, наоборот — всё было совсем иначе. И всё продолжалось, ведь ему поставили диагноз... Ему дали максимум 18 месяцев, а прошло три с половиной года. Мы постоянно навещали его, оказывали ему поддержку. То, что пришлось пережить его семье, было очень тяжело. Было много встреч. И когда вы находитесь в таком состоянии, очень трудно нормально функционировать, потому что вы не можете ни с кем об этом говорить, потому что никто не должен ничего знать. Люди узнают о каких-то слухах, доносят их до вас, а вы отмахиваетесь от них. И это кажется, с одной стороны, нечестным, но с другой стороны ты предан своему другу. Так что к чёрту нечестность. Так было правильно — и точка. Я бы сказал, что для нас это было самое трудное время, в том, чтобы пытаться двигаться вперёд с учётом ситуации, ведь мы находились в этом пузыре горя, двигаясь к неизбежной и ужасной развязке...»

RUSH





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 379

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом