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Музыканты RUSH: «Нил не хотел, чтобы все знали о болезни»



Geddy Lee и Alex Lifeson в рамках недавнего интервью ответили на вопрос, как они справлялись с тем, что больше не играли после тура "R40":



«Я бы сказал, что у нас с Al'ом разные способы справиться с этим. Al погружался в маленькие и большие проекты, он продолжал работать на протяжении всего периода, и это было для него настоящим тонизирующим средством. И я могу это понять, потому что когда мы прошли через первую череду трагедий с Нилом, когда он потерял жену и дочь, я сделал то же самое — я с головой погрузился в сольный альбом, что и спасло меня во многих отношениях; меня подпитывало это занятие, скажем так. И поэтому я обратился к писательству, я обратился к написанию книг, и для меня это был способ не конкурировать с ситуацией и чувствами, а способ подвести итоги и перезарядить свои батарейки другим способом. Так что мы справились с этим совершенно по-разному. Но в конце концов отложить всё в сторону было очень сложно. Не думаю, что найдётся много участников групп с 45-летней карьерой, которые были так близки друг другу, как мы».



Alex добавил:



«Я знаю, что сразу после тура и Ged, и я чувствовали, что у нас ещё много энергии в запасе. Шоу выглядело великолепно; мы играли очень, очень хорошо. Если бы мы только могли выжать ещё 150 концертов...»



Geddy:



«Давайте будем честными: было обидно закончить так, как мы закончили. Я был расстроен, потому что я много работал над этим туром в плане дизайна и объединения всего воедино, над концепцией движения назад, над хронологией, которая раскрывает себя или демонстрирует свои возможности, возвращаясь в прошлое. И поэтому я очень гордился тем, что получилось в итоге. Я хотел отвезти тур в Европу, чтобы сыграть для европейских фанатов, я хотел отвезти его в Южную Америку, но ничего не получилось... Так что для меня он казался усечённым, так было в моём сознании, но мне пришлось с этим смириться, потому что я должен был думать о потребностях моего друга и о том, чего он хочет. Но произошедшее расстраивало. Поэтому мы отошли от этих занятий и занялись другими делами — я путешествовал, Alex играл в гольф — а потом Нил заболел. И что тебе дальше делать со всеми этими ощущениями? Правильно: ты их просто отбрасываешь, потому что они больше ничего не значат».



На вопрос, думал ли он после последнего концерта тура "R40", что есть шанс, что RUSH снова сыграют, Geddy ответил:



«Да, я подумал, что, возможно, [Нил] проведёт три месяца дома, ему это надоест, и он захочет вернуться в дорогу и вновь играть. Никогда не угадаешь наперёд. Конечно, я предчувствовал, что этого не произойдёт, и, думаю, что и Al так думал, но ведь всегда есть надежда, и ты не знаешь ничего наперёд. Несмотря ни на что, мы просто продолжали жить своей жизнью, а потом он заболел, и всё изменилось».



Кроме того, Lee поделился своими воспоминаниями о том, как ему пришлось реагировать на смерть Нила в публичном пространстве:



«Вот почему он не хотел, чтобы кто-то знал [о его болезни]. Он просто не хотел. Он хотел держать это в тайне. И мы так и сделали. Это было тяжело. Я не могу сказать, что всё далось просто, наоборот — всё было совсем иначе. И всё продолжалось, ведь ему поставили диагноз... Ему дали максимум 18 месяцев, а прошло три с половиной года. Мы постоянно навещали его, оказывали ему поддержку. То, что пришлось пережить его семье, было очень тяжело. Было много встреч. И когда вы находитесь в таком состоянии, очень трудно нормально функционировать, потому что вы не можете ни с кем об этом говорить, потому что никто не должен ничего знать. Люди узнают о каких-то слухах, доносят их до вас, а вы отмахиваетесь от них. И это кажется, с одной стороны, нечестным, но с другой стороны ты предан своему другу. Так что к чёрту нечестность. Так было правильно — и точка. Я бы сказал, что для нас это было самое трудное время, в том, чтобы пытаться двигаться вперёд с учётом ситуации, ведь мы находились в этом пузыре горя, двигаясь к неизбежной и ужасной развязке...»













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