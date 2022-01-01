2 мар 2022



Гитарист RUSH — о новой музыке с Geddy Lee



Alex Lifeson ответил на вопрос о том, стоит ли ждать какого-то совместного материала с коллегой по RUSH:



«Мы не оказываем на этот процесс никакого давления. У нас было много хороших лет вместе, и мы по-прежнему очень любим друг друга. Я общаюсь с Geddy каждый день — мы лучшие друзья. В нашей совместной жизни есть нечто большее, чем просто сочинение музыки. Так что если это случится, так тому и быть. И это произойдёт тогда, когда этому суждено случиться».







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