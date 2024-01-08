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Rush

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8 янв 2024 : 		 GEDDY LEE о том, как после кончины Нила Пирта ему начали поступать предложения от других барабанщиков

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23 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE: «Самой сложной песней RUSH для меня была...»

22 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE о финальной встрече с барабанщиком RUSH

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20 ноя 2023 : 		 Вокалист RUSH о наркотиках

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12 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE о выступлении со своим коллегой по RUSH

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GEDDY LEE о том, как после кончины Нила Пирта ему начали поступать предложения от других барабанщиков



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В рамках интервью для "Strombo's Lit" басист/вокалист RUSH Geddy Lee рассказал о количестве музыкантов, обратившихся к нему в первые дни после кончины Нила Пирта в январе 2020 года:

«Мне посыпались предложения от самых разных людей. Это был очень странный момент. Моя маленькая чёрная книжка заполнилась очень быстро».

Когда интервьюер отметил, что это были люди, которых Lee считал друзьями, он ответил:

«Да. Я подумал: "Это так неуместно сейчас. Чувак, подожди пару месяцев. По крайней мере, пару месяцев — если вообще стоит это делать". Это всё ещё происходит сейчас, когда появляются кричащие заголовки о том, что мы с Alex'ом [Lifeson'ом, гитаристом RUSH] ищем нового барабанщика и снова собрали RUSH».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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8 янв 2024
R
Rutger
Наступил новый год, и нас вновь приветствует огромный шнобель Гедди Ли.
8 янв 2024
n
nkatsy
Судя по кол-ву новостей от Гедди. Он сам , в первую очередь, очень хочет продолжать музыкальную карьеру.
Мы не против! :)
8 янв 2024
Орион
Если будут песни уровня BU2B или Workin' Them Angels - милости просим. Если будут песни уровня Bravest Face - спасибо, не надо.

просмотров: 992

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