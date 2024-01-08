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GEDDY LEE о том, как после кончины Нила Пирта ему начали поступать предложения от других барабанщиков



В рамках интервью для "Strombo's Lit" басист/вокалист RUSH Geddy Lee рассказал о количестве музыкантов, обратившихся к нему в первые дни после кончины Нила Пирта в январе 2020 года:



«Мне посыпались предложения от самых разных людей. Это был очень странный момент. Моя маленькая чёрная книжка заполнилась очень быстро».



Когда интервьюер отметил, что это были люди, которых Lee считал друзьями, он ответил:



«Да. Я подумал: "Это так неуместно сейчас. Чувак, подожди пару месяцев. По крайней мере, пару месяцев — если вообще стоит это делать". Это всё ещё происходит сейчас, когда появляются кричащие заголовки о том, что мы с Alex'ом [Lifeson'ом, гитаристом RUSH] ищем нового барабанщика и снова собрали RUSH».







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