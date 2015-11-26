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Rush

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18 апр 2021 : 		 THE POLYPHONIC SPREE исполняют RUSH

6 апр 2021 : 		 Музыканты ANTHRAX, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES и CROBOT исполняют RUSH

4 фев 2021 : 		 Вокалист — RUSH о Ниле Пирте

19 янв 2021 : 		 Участники DESTRUCTION, KING DIAMOND, BODY COUNT о Ниле Пирте

12 янв 2021 : 		 Клавишник REDEMPTION почтил память Нила Пирта

9 янв 2021 : 		 Участники RUSH обсудили будущее

14 дек 2020 : 		 Барабанщик STYX почтил память Нила Пирта

13 дек 2020 : 		 Установка барабанщика RUSH продана более чем за полмиллиона долларов

12 дек 2020 : 		 Барабанщик FOO FIGHTERS надеется, что участники RUSH еще что-то сделают

25 ноя 2020 : 		 Музыканты TOOL, PRIMUS, MASTODON и COHEED AND CAMBRIA исполняют RUSH

23 ноя 2020 : 		 Установка барабанщика RUSH выставлена на аукцион

19 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY и STU HAMM исполняют RUSH

17 окт 2020 : 		 Книга о барабанщике RUSH выйдет зимой

9 окт 2020 : 		 GEDDY LEE: «Стоящих нереализованных треков RUSH нет»

9 сен 2020 : 		 Вокалист RUSH отрицает слухи о своей смерти

18 авг 2020 : 		 10-летний YOYOKA исполняет кавер-версию RUSH

12 июн 2020 : 		 Новое видео RUSH

11 июн 2020 : 		 В честь барабанщика RUSH назвали объект

9 июн 2020 : 		 Умер продюсер RUSH

3 июн 2020 : 		 Басист SUICIDAL TENDENCIES и студенты ALICE COOPER'a исполняют RUSH

28 май 2020 : 		 Рассказ об издании делюкс-версии альбома RUSH

20 май 2020 : 		 Барабанщик THE POLICE о Ниле Пирте

18 май 2020 : 		 Фрагмент нового релиза RUSH

10 май 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

28 апр 2020 : 		 Вокалист RUSH записал благотворительный сингл

24 апр 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH
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THE POLYPHONIC SPREE исполняют RUSH



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THE POLYPHONIC SPREE выпустили собственно прочтение композиции RUSH "The Spirit Of Radio". Этот трек вошел в новую работу коллектива, "Afflatus":

01. Don't Change (INXS)

02. You Put My Love Out The Door (DANIEL JOHNSTON)

03. She's A Rainbow (THE ROLLING STONES)

04. Run To Me (BEE GEES)

05. The Porpoise Song (THE MONKEES)

06. Could It Be Magic (Barry Manilow)

07. The Visitors (ABBA)

08. Let Em In (WINGS)

09. Never My Love (THE ASSOCIATION)

10. The Spirit Of Radio (RUSH)

RUSH's 'The Spirit Of Radio' Covered By THE POLYPHONIC SPREE





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