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THE POLYPHONIC SPREE исполняют RUSH



THE POLYPHONIC SPREE выпустили собственно прочтение композиции RUSH "The Spirit Of Radio". Этот трек вошел в новую работу коллектива, "Afflatus":



01. Don't Change (INXS)



02. You Put My Love Out The Door (DANIEL JOHNSTON)



03. She's A Rainbow (THE ROLLING STONES)



04. Run To Me (BEE GEES)



05. The Porpoise Song (THE MONKEES)



06. Could It Be Magic (Barry Manilow)



07. The Visitors (ABBA)



08. Let Em In (WINGS)



09. Never My Love (THE ASSOCIATION)



10. The Spirit Of Radio (RUSH)







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