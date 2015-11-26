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Rush

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18 авг 2020 : 		 10-летний YOYOKA исполняет кавер-версию RUSH

12 июн 2020 : 		 Новое видео RUSH

11 июн 2020 : 		 В честь барабанщика RUSH назвали объект

9 июн 2020 : 		 Умер продюсер RUSH

3 июн 2020 : 		 Басист SUICIDAL TENDENCIES и студенты ALICE COOPER'a исполняют RUSH

28 май 2020 : 		 Рассказ об издании делюкс-версии альбома RUSH

20 май 2020 : 		 Барабанщик THE POLICE о Ниле Пирте

18 май 2020 : 		 Фрагмент нового релиза RUSH

10 май 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

28 апр 2020 : 		 Вокалист RUSH записал благотворительный сингл

24 апр 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

16 апр 2020 : 		 Вокалист VOIVOD о разогреве RUSH

14 апр 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

7 апр 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

2 апр 2020 : 		 GRAHAM BONNET о Ниле Пирте

2 апр 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT о Ниле Пирте

1 апр 2020 : 		 Вокалист KISS о барабанщике RUSH

27 мар 2020 : 		 Выход переиздания RUSH отложен

26 мар 2020 : 		 Барабанщик AVENGED SEVENFOLD о Ниле Пирте

24 мар 2020 : 		 Вокалист RUSH о коронавирусе

17 мар 2020 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Уход Нила меня опустошил»

17 мар 2020 : 		 Гитарист RUSH самоизолируется

6 мар 2020 : 		 В честь барабанщика RUSH сварили пиво

18 фев 2020 : 		 Американские военные исполняют RUSH

16 фев 2020 : 		 Переиздание RUSH выйдет весной

13 фев 2020 : 		 Басист ANTHRAX о Ниле Пирте
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10-летний YOYOKA исполняет кавер-версию RUSH



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Десятилетний японский гений ударных YOYOKA исполнил композицию RUSH "YYZ" —видео доступно ниже.

Japanese 10 Year-Old Drum Prodigy YOYOKA Covers RUSH Classic "YYZ" (Video)



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