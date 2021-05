сегодня



THE POLYPHONIC SPREE исполняют RUSH : видео



THE POLYPHONIC SPREE представили видео на собственное прочтение композиции RUSH "The Spirit Of Radio". Этот трек вошёл в новую работу коллектива, "Afflatus".



Трек-лист:



01. Don't Change (INXS)



02. You Put My Love Out The Door (DANIEL JOHNSTON)



03. She's A Rainbow (THE ROLLING STONES)



04. Run To Me (BEE GEES)



05. The Porpoise Song (THE MONKEES)



06. Could It Be Magic (Barry Manilow)



07. The Visitors (ABBA)



08. Let Em In (WINGS)



09. Never My Love (THE ASSOCIATION)



10. The Spirit Of Radio (RUSH)













