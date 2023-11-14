14 ноя 2023



GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFESON'ом



В новом интервью изданию Long Island Weekly басиста/вокалиста RUSH Geddy Lee, который в настоящее время занимается продвижением своих мемуаров "My Effin' Life", спросили о возможности создания новой музыки в недалёком будущем. Он ответил:



«Недавно я обнаружил пару песен, которые не вошли в мой сольный альбом [2000 года "My Favourite Headache"]. Слушать их было очень интересно, и я решил, что хочу заняться их доработкой и вдохнуть в них немного свежего воздуха. И этот опыт напомнил мне о том, как здорово я провожу время в студии. Поэтому мы с моим давним приятелем и коллегой по группе Alex'ом [Lifeson'ом, гитаристом RUSH] хотели бы вернуться в студию и посмотреть, что из этого получится. У меня тоже есть идеи, которые я хотел бы воплотить в жизнь самостоятельно. Как только я закончу всё это безумие, на которое я согласился, — турне с книгой, телешоу, и найду свободное место для себя, я, конечно, хотел бы начать что-нибудь играть. Но сейчас я не могу вам сказать ничего определённого, потому что я занимаюсь книжным туром до тех пор, пока не упаду. А потом я посмотрю, где окажусь после того, как проведу хороший отпуск с женой, и мы будем двигаться дальше. Я больше не люблю планировать все наперёд. Я планировал всё со своими партнёрами по RUSH на протяжении более 45 лет. Теперь мне приходится отдавать предпочтение другим вещам».







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