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Rush

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|||| 14 ноя 2023

GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFESON'ом



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В новом интервью изданию Long Island Weekly басиста/вокалиста RUSH Geddy Lee, который в настоящее время занимается продвижением своих мемуаров "My Effin' Life", спросили о возможности создания новой музыки в недалёком будущем. Он ответил:

«Недавно я обнаружил пару песен, которые не вошли в мой сольный альбом [2000 года "My Favourite Headache"]. Слушать их было очень интересно, и я решил, что хочу заняться их доработкой и вдохнуть в них немного свежего воздуха. И этот опыт напомнил мне о том, как здорово я провожу время в студии. Поэтому мы с моим давним приятелем и коллегой по группе Alex'ом [Lifeson'ом, гитаристом RUSH] хотели бы вернуться в студию и посмотреть, что из этого получится. У меня тоже есть идеи, которые я хотел бы воплотить в жизнь самостоятельно. Как только я закончу всё это безумие, на которое я согласился, — турне с книгой, телешоу, и найду свободное место для себя, я, конечно, хотел бы начать что-нибудь играть. Но сейчас я не могу вам сказать ничего определённого, потому что я занимаюсь книжным туром до тех пор, пока не упаду. А потом я посмотрю, где окажусь после того, как проведу хороший отпуск с женой, и мы будем двигаться дальше. Я больше не люблю планировать все наперёд. Я планировал всё со своими партнёрами по RUSH на протяжении более 45 лет. Теперь мне приходится отдавать предпочтение другим вещам».




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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14 ноя 2023
gravitgroove
На ударные кого брать будут?
14 ноя 2023
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, да я и не думал о нем в рамках рУш. Скорее будет какой-нибудь, типа Дейва Гроула (уверенно крутой и популярный профессиональный средняк) - для записи пластинки, и куча " мы рады поедставить, бла бла бло", либо четкий профессионал - наемник / легионер, который не в рейтингах лучших у мирян.
14 ноя 2023
Tom Sawyer
gravitgroove, дэйв Грол в Rush? Очень толсто... Его навыков хватает (хватало) еле-еле криво что-то там наковырять в Нирване, не более.
Like!2
14 ноя 2023
S
Suhoy571
Tom Sawyer, да ладно, нормально он играет вполне
Like!1
15 ноя 2023
gravitgroove
Tom Sawyer, tom Sawyer, Nord61
Товарищи, господа или как мне к вам обращаться? Я вам после этого могу только одно написать. Большинство срачей на ДС по причине "слепоты" читающих. Внимательно перечитываем, что я написал, если взялись комментировать. Я без междустрочий вписал "запись альбома". У рУш не такая уж мегатехнтчная музыка, чтобы с ней не справился вполне себе нормальный Грол. Про живое выступления речи быть не может. Его на постоянной основе никто не возьмет, да и самому это не нужно. Я лишь сказал, что если будут боать звезду, то типа него. Не сильно выдающегося, но который сдюжитв студии. Давайте лучше свои предположения, знатоки.
Кстати, я очень удивлен, что вы позиционируете Нила, чуть ли не как какого-нить Хааке, который уже давно на голову выше объективно. Нил крутой был для своего времени, но он устарел в нынешних реалиях, примерно как Эдди Ванхален в сравнении с тем же Стивом Ваем, не говоря уже о более современных виртуозов.
15 ноя 2023
Nord61
gravitgroove, соглашусь с Tomом Sawyer'ом. К Дэйву Гролу отношусь с уважением, но материал Rush он не потянет, не того уровня музыкант.
14 ноя 2023
IJzerklompje
Не надо восстанавливать Раш. Группа и так, в отличие от многих, на высшем уровне пролетела 40 лет, дайте великому имени спокойно почивать непомаранным.

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