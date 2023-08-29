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Rush

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|||| 29 авг 2023

Сестра барабанщика RUSH о его смерти



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Nancy Peart Burkholder, сестра Нила Пирта, в интервью "Etcetera With Kelly Barrett" ответила на вопрос, знала ли она и её семья о том, что Нил скоро уйдёт:

«У нас было три с половиной года на подготовку, так что мы знали, что это должно произойти. А когда это случилось, у нас была неделя полного безмолвия, когда мы никому ничего не могли сказать. А потом у нас было — я думаю, что у нас было 10 минут до того, как это стало известно всему миру. Так что у нас было 10 минут, чтобы сказать всем, кому мы не говорили три с половиной года: "Извините, мы солгали. Всё плохо". Так что это было очень тяжело — та неделя была самой тяжёлой из всех, которые мы пережили, потому что мы знали и не могли поделиться с другими».

Затем ведущая спросила Nancy, уважали ли поклонники и другие люди частную жизнь семьи в то время, как оставшиеся участники RUSH просили их об этом в заявлении, объявившем о смерти Нила, на что она ответила:

«Наши телефоны просто бурлили. Моя дочь в итоге отключила телефон. Она тоже музыкант. Она работает в мире музыки. И на той неделе она написала песню под названием "Radio Silence", потому что мы находились в режиме радиомолчания. Она прозвучала на "A Night For Neil" [мемориальное мероприятие, состоявшееся в октябре 2022 года в Meridian Centre в Сент-Катарине, Онтарио, Канада]. Это было невероятно. Так что это была очень сюрреалистичная неделя. Но эти 10 минут были... Я даже не могу вспомнить, кому я звонила в эти 10 минут. Все, кого я знала, я должна была написать им всем сразу, потому что мы знали, что у нас есть 10 минут. А потом, как раз когда один из моих лучших друзей получил моё сообщение, по радио передали эти новости. И потом все они, конечно, стали звонить, потому что их семьи знали о нашей связи, ведь технически мы были вместе 45 лет. Так что это был шок, который прокатился по всему миру, это точно».




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29 авг 2023
Tom Sawyer
Да уж. Жизнь Нила потрепала знатно...

просмотров: 410

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