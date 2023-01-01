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Фрагмент из переиздания RUSH



28 апреля на UMe/Mercury и Anthem Records состоится релиз юбилейной версии альбома 1982 года "Signals", фрагмент из которой, "The Weapon", доступен ниже.



Трек-лист:



Super Deluxe Edition:



CD - Disc 1: Original Album - Produced by Rush and Terry Brown / 2015 remaster on CD for the first time:



"Subdivisions"

"The Analog Kid"

"Chemistry"

"Digital Man"

"The Weapon"

"New World Man"

"Losing It"

"Countdown"



Blu-Ray Audio - Disc 2 (Dolby Atmos* / Dolby TrueHD 5.1* / PCM Stereo; * Previously unreleased mixes):



"Subdivisions"

"The Analog Kid"

"Chemistry"

"Digital Man"

"The Weapon"

"New World Man"

"Losing It"

"Countdown"



Bonus Promo Videos (Dolby TrueHD 5.1* / PCM Stereo; * Previously unreleased mixes):



"Subdivisions"

"Countdown"



1LP - Signals (DMM Half-Speed Mastering / Original Album - Produced by Rush and Terry Brown):



Side A



"Subdivisions"

"The Analog Kid"

"Chemistry"

"Digital Man"



Side B



"The Weapon"

"New World Man"

"Losing It"

"Countdown"



7" Singles (All four singles feature brand-new Hugh Syme artwork):



Single 1 - Side A:



"Subdivisions"



Single 1 - Side B:



"Red Barchetta" (Live)



Single 2 - Side A:



"Countdown"



Single 2 - Side B:



"New World Man"



Single 3 - Side A:



"New World Man"



Single 3 - Side B:



"Vital Signs" (Live)



Single 4 - Side A:



"The Weapon" (Single Edit)



Single 4 - Side B:



"Digital Man"







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