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*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 42
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 34
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 26
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Rush

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14 июл 2023 : 		 Урок от гитариста RUSH

27 июн 2023 : 		 Концертное видео RUSH

13 июн 2023 : 		 Концертное видео RUSH

2 июн 2023 : 		 SEBASTIAN BACH представляет бокс-сет RUSH

3 май 2023 : 		 Geddy Lee почтил память Гордона Лайтфута

23 апр 2023 : 		 Фрагмент из переиздания RUSH

13 апр 2023 : 		 Фрагмент из переиздания RUSH

8 апр 2023 : 		 Биография вокалиста RUSH выйдет осенью

30 мар 2023 : 		 Фрагмент из переиздания RUSH

23 мар 2023 : 		 Фрагмент из переиздания RUSH

17 мар 2023 : 		 Фрагмент из переиздания RUSH

5 мар 2023 : 		 Переиздание RUSH выйдет весной

18 янв 2023 : 		 Барабанщик SHADOWS FALL исполняет трек RUSH

10 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY, FRANK BELLO почтили память барабанщика RUSH

5 дек 2022 : 		 Барабанщик METALLICA заявил, что отсутствие проектов на стороне — секрет долголетия группы

16 ноя 2022 : 		 Мемуары басиста RUSH выйдут весной

13 авг 2022 : 		 ALEX LIFESON и GEDDY LEE исполнили песню RUSH

20 апр 2022 : 		 Музыканты RUSH: «Нил не хотел, чтобы все знали о болезни»

11 апр 2022 : 		 Концертный трек RUSH

6 апр 2022 : 		 ALEX LIFESON: «Сложно было принять, что RUSH всё»

21 мар 2022 : 		 Концертный трек RUSH

11 мар 2022 : 		 Новое видео RUSH

10 мар 2022 : 		 Концертное видео RUSH 1992 года

7 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления барабанщика RUSH 1990 года

2 мар 2022 : 		 Гитарист RUSH — о новой музыке с Geddy Lee

25 фев 2022 : 		 Фрагмент переиздания RUSH
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Урок от гитариста RUSH



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ALEX LIFESON записал для подкаста "Shred With Shifty" урок, в котором рассказывает и показывает как исполнять композицию "Limelight".




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