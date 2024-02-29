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Пенное от басиста RUSH



Компания Henderson Brewing Co. выпустила 50 пронумерованных вручную бутылок пива в честь книги, написанной фронтменом группы Rush Гедди Ли.



Каждая бутылка наполнена изготовленным на заказ крепким стаутом (7 %) и сопровождается экземпляром книги "My Effin' Life". Эта уникальная партия строго ограничена 50 экземплярами и отправляется только по канадским адресам (за исключением Квебека).







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