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*SLAYER вернулись! 79
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 48
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 34
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 27
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 26
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Rush

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29 фев 2024 : 		 Пенное от басиста RUSH

17 фев 2024 : 		 FRANK BELLO исполняет RUSH

9 фев 2024 : 		 Барабанщик SYMPHONY X исполняет RUSH

20 янв 2024 : 		 ALEX LIFESON: «Без Нила никакого RUSH»

15 янв 2024 : 		 Финальная книга Нила Пирта выйдет весной

15 янв 2024 : 		 Гитарист RUSH о воссоединении: «Вообще ничего не планируется»

9 янв 2024 : 		 MIKE PORTNOY, FRANK BELLO и JASON BITTNER выступили на концерте памяти Нила Пирта

8 янв 2024 : 		 GEDDY LEE о том, как после кончины Нила Пирта ему начали поступать предложения от других барабанщиков

23 дек 2023 : 		 Вокалист RUSH: «А ведь в Германии что-то такое уже было...»

16 дек 2023 : 		 GEDDY LEE: «Сведение — это смерть надежды»

13 дек 2023 : 		 GEDDY LEE о раздражении участников RUSH, когда их называли претенциозными

11 дек 2023 : 		 GEDDY LEE о самом сложном разговоре участников RUSH

10 дек 2023 : 		 Вокалист RUSH: «Люди хотели бы, чтобы мы продолжали работать»

9 дек 2023 : 		 Вокалист RUSH о возможности появления новой музыки

6 дек 2023 : 		 Нереализованные треки вокалиста RUSH

5 дек 2023 : 		 GEDDY LEE: «Мы обсуждали с Alex'ом поиск барабанщика»

3 дек 2023 : 		 GEDDY LEE рассказал о двух найденных сольных песнях

2 дек 2023 : 		 Гитарист RUSH выпускает усилители

1 дек 2023 : 		 GEDDY LEE готов к сотрудничеству с ALEX'ом LIFESON'ом: «Мы планируем сочинить несколько песен»

25 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE: «Я был слишком эгоистичен в отношении Нила»

24 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE: «Alex первым прочитал мою книгу»

23 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE: «Самой сложной песней RUSH для меня была...»

22 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE о финальной встрече с барабанщиком RUSH

21 ноя 2023 : 		 PAUL MCCARTNEY предлагал GEDDY LEE и ALEX LIFESON сообразить на троих

20 ноя 2023 : 		 Вокалист RUSH о наркотиках

19 ноя 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO о двух днях с GEDDY LEE
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|||| сегодня

Пенное от басиста RUSH



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Компания Henderson Brewing Co. выпустила 50 пронумерованных вручную бутылок пива в честь книги, написанной фронтменом группы Rush Гедди Ли.

Каждая бутылка наполнена изготовленным на заказ крепким стаутом (7 %) и сопровождается экземпляром книги "My Effin' Life". Эта уникальная партия строго ограничена 50 экземплярами и отправляется только по канадским адресам (за исключением Квебека).

RUSH's GEDDY LEE - Henderson Brewing Co. Releases Limited Edition My Effin' Life Collector Bottle & Book




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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29 фев 2024
G
George Ramm
(душнила mode on)
Простое любопытство: почему именно басиста? Возможно, слово "фронтмена" из первого абзаца в заголовке было бы логичнее. Ну или "вокалиста". Как-то не воспринимается, учитывая, что у группы же не было отдельного басиста.
(душнила mode off)
Like!2
29 фев 2024
Вашингтон Ирвинг
George Ramm, не душнила, совсем правильный вопрос. Можно было бы даже просто имя написать.
Like!3
29 фев 2024
WahrandPhain
а почему в заголовке нет слова пиво? Типо запрещено рекламировать что ли?
29 фев 2024
E
Equitant
Мне вот непонятно: а на кой хрен вообще на российском ресурсе постить о выпуске 50 бутылок (аж целых 2,5 ящика!) пива, которое будет распространяться лишь в Канаде?
Запостили бы уже тогда новость, как в республике Бангладеш один клерк сходил в кафе во время обеденного перерыва, где съел яичницу и выпил чашку цветочного чая. Примерно такая же ценность новости была бы...
29 фев 2024
Вашингтон Ирвинг
Equitant, ну, вероятность того, что кто-то читает ДС из Канады ненулевая, а из Бангладеша почти нулевая)

просмотров: 262

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