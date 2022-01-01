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*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 26
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 19
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 17
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 14
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 13
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Rush

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13 авг 2022 : 		 ALEX LIFESON и GEDDY LEE исполнили песню RUSH

20 апр 2022 : 		 Музыканты RUSH: «Нил не хотел, чтобы все знали о болезни»

11 апр 2022 : 		 Концертный трек RUSH

6 апр 2022 : 		 ALEX LIFESON: «Сложно было принять, что RUSH всё»

21 мар 2022 : 		 Концертный трек RUSH

11 мар 2022 : 		 Новое видео RUSH

10 мар 2022 : 		 Концертное видео RUSH 1992 года

7 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления барабанщика RUSH 1990 года

2 мар 2022 : 		 Гитарист RUSH — о новой музыке с Geddy Lee

25 фев 2022 : 		 Фрагмент переиздания RUSH

14 фев 2022 : 		 Переиздание RUSH выйдет весной

7 фев 2022 : 		 Пинбол от RUSH

25 янв 2022 : 		 Гитарист RUSH: «Доза — это правильно!»

11 янв 2022 : 		 175 песен RUSH в одном видео

31 окт 2021 : 		 Нереализованный трек от гитариста RUSH

27 окт 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Сыграть бы с RUSH...»

7 окт 2021 : 		 Гитарист RUSH: «С турами я завязал»

1 окт 2021 : 		 Басист RUSH получил награду

29 сен 2021 : 		 GEDDY LEE готовит мемуары

24 авг 2021 : 		 Трейлер пива RUSH

18 авг 2021 : 		 Коллекция машин барабанщика RUSH ушла за 3,9 миллиона

13 авг 2021 : 		 9-летняя девочка исполняет песню RUSH

3 авг 2021 : 		 Рассказ о коллекции машин барабанщика RUSH

29 июл 2021 : 		 Фильм RUSH в кинотеатрах

28 июл 2021 : 		 ALEX LIFESON — о малом количестве импровизаций на концертах RUSH

22 июл 2021 : 		 Гитарист RUSH воодушевлён новым проектом
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|||| сегодня

ALEX LIFESON и GEDDY LEE исполнили песню RUSH



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ALEX LIFESON и GEDDY LEE десятого августа воссоединились на сцене Red Rocks Amphitheater на концерте в честь 25-летия Южного Парка и сыграли "Closer To The Heart".




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