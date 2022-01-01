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ALEX LIFESON и GEDDY LEE исполнили песню RUSH



ALEX LIFESON и GEDDY LEE десятого августа воссоединились на сцене Red Rocks Amphitheater на концерте в честь 25-летия Южного Парка и сыграли "Closer To The Heart".







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