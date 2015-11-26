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Rush

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13 апр 2019 : 		 Вокалист RUSH присоединился к THE CLAYPOOL LENNON DELIRIUM

12 апр 2019 : 		 Концерт RUSH выйдет на виниле

10 апр 2019 : 		 Книга о RUSH выйдет осенью

21 мар 2019 : 		 Классика RUSH на арфах

16 мар 2019 : 		 Geddy Lee: «В RUSH мы попробовали все!»

18 янв 2019 : 		 Вокалист RUSH не исключает сольного альбома

6 дек 2018 : 		 Вокалист RUSH не будет выпускать новую музыку

21 ноя 2018 : 		 Концертный релиз RUSH выйдет на виниле

9 ноя 2018 : 		 Гитарист RUSH работает с MARCO MINNEMANN

23 окт 2018 : 		 GEDDY LEE о планах RUSH: "Их нет"

7 окт 2018 : 		 Переиздание RUSH выйдет осенью

3 авг 2018 : 		 Вокалист RUSH выпускает книгу

5 май 2018 : 		 Вышел винил RUSH

27 мар 2018 : 		 Видео с текстом от RUSH

23 янв 2018 : 		 Гитарист RUSH: «С группой, считайте, всё»

19 окт 2017 : 		 Расширенное издание альбома RUSH выйдет зимой

30 авг 2017 : 		 Сайд-проекта RUSH не будет

31 мар 2017 : 		 RUSH выпустят сингл

2 дек 2016 : 		 Концертный трек RUSH

18 ноя 2016 : 		 Рассказ о делюкс-издании альбома RUSH

4 ноя 2016 : 		 Юбилейное издание альбома RUSH выйдет зимой

3 ноя 2016 : 		 Новая награда RUSH

19 окт 2016 : 		 Трейлер документального фильма RUSH

3 окт 2016 : 		 Документальный фильм о RUSH выйдет осенью

5 июн 2016 : 		 Репродукции обложки RUSH появились в продаже

29 май 2016 : 		 Гитарист RUSH подумывает о выпуске второго сольного альбома
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Вокалист RUSH присоединился к THE CLAYPOOL LENNON DELIRIUM



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Вокалист RUSH присоединился к THE CLAYPOOL LENNON DELIRIUM в ходе выступления десятого апреля в Торонто.



RUSH






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