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Rush
Канада
Hard Rock
Progressive Rock
http://www.rush.com
Myspace:
http://www.myspace.com/officialrush
13 апр 2019
:
Вокалист RUSH присоединился к THE CLAYPOOL LENNON DELIRIUM
12 апр 2019
:
Концерт RUSH выйдет на виниле
10 апр 2019
:
Книга о RUSH выйдет осенью
21 мар 2019
:
Классика RUSH на арфах
16 мар 2019
:
Geddy Lee: «В RUSH мы попробовали все!»
18 янв 2019
:
Вокалист RUSH не исключает сольного альбома
6 дек 2018
:
Вокалист RUSH не будет выпускать новую музыку
21 ноя 2018
:
Концертный релиз RUSH выйдет на виниле
9 ноя 2018
:
Гитарист RUSH работает с MARCO MINNEMANN
23 окт 2018
:
GEDDY LEE о планах RUSH: "Их нет"
7 окт 2018
:
Переиздание RUSH выйдет осенью
3 авг 2018
:
Вокалист RUSH выпускает книгу
5 май 2018
:
Вышел винил RUSH
27 мар 2018
:
Видео с текстом от RUSH
23 янв 2018
:
Гитарист RUSH: «С группой, считайте, всё»
19 окт 2017
:
Расширенное издание альбома RUSH выйдет зимой
30 авг 2017
:
Сайд-проекта RUSH не будет
31 мар 2017
:
RUSH выпустят сингл
2 дек 2016
:
Концертный трек RUSH
18 ноя 2016
:
Рассказ о делюкс-издании альбома RUSH
4 ноя 2016
:
Юбилейное издание альбома RUSH выйдет зимой
3 ноя 2016
:
Новая награда RUSH
19 окт 2016
:
Трейлер документального фильма RUSH
3 окт 2016
:
Документальный фильм о RUSH выйдет осенью
5 июн 2016
:
Репродукции обложки RUSH появились в продаже
29 май 2016
:
Гитарист RUSH подумывает о выпуске второго сольного альбома
5 апр 2016
:
RUSH опубликовали полную версию видео “2112: Overture / The Temples Of Syrinx / Discovery / Presentation / Oracle: The Dream / Soliloquy / Grand Finale”
4 апр 2016
:
Видео с текстом от RUSH
17 мар 2016
:
Барабанщик RUSH выпустит книгу про тур 'R40 Live'
10 мар 2016
:
Гитарист RUSH подтвердил отказ группы от гастрольной деятельности
20 фев 2016
:
Новое видео RUSH
26 янв 2016
:
SEBASTIAN BACH, RAY LUZIER, RUDY SARZO исполняют RUSH
17 дек 2015
:
Вокалист RUSH: «Я чуть было не стал продюсером "Master Of Puppets"»
10 дек 2015
:
Вокалист RUSH: «NEIL PEART никуда не уходит»
8 дек 2015
:
Фрагмент нового DVD RUSH
19 ноя 2015
:
Фрагмент нового DVD RUSH
18 ноя 2015
:
Редкая концертная запись RUSH выйдет на виниле
18 ноя 2015
:
GEDDY LEE о новом туре RUSH
15 ноя 2015
:
Фрагмент нового DVD RUSH
6 ноя 2015
:
Фрагмент нового DVD RUSH
28 окт 2015
:
Фрагмент нового DVD RUSH
23 окт 2015
:
Фрагмент нового DVD RUSH
11 окт 2015
:
Детали нового DVD RUSH
6 окт 2015
:
Фрагмент нового DVD RUSH
30 сен 2015
:
Концертный трек RUSH
19 сен 2015
:
Новый концертный CD/DVD RUSH выйдет в ноябре
7 авг 2015
:
Гитарист RUSH: "Мы ни с кем не прощаемся!"
4 июл 2015
:
Барабанщик RUSH удивлен, что никто не снял фильм по 'Clockwork Angels'
5 июн 2015
:
RUSH снимут шоу в Торонто
20 май 2015
:
Видео полного выступления RUSH
12 май 2015
:
Официальные съемки с выступления RUSH
10 май 2015
:
RUSH открыли юбилейный тур
23 фев 2015
:
Фронтмен RUSH прояснил слухи о будущем группы
23 фев 2015
:
Рассказ о специальном виниловом издании "2112" RUSH
24 янв 2015
:
Юбилейный тур RUSH 2015 года может стать последним
17 янв 2015
:
RUSH получат национальную награду за гуманитарные заслуги перед Канадой
11 янв 2015
:
Барабанщик RUSH не очень радуется новым гастролям
17 дек 2014
:
Трейлер нового бокс-сета RUSH
18 ноя 2014
:
RUSH пока думают, отмечать ли 41-й год существования
7 ноя 2014
:
Редкое видео RUSH
18 сен 2014
:
RUSH с размахом отметят юбилей
10 июн 2014
:
'Presto' RUSH выйдет на SACD
30 мар 2014
:
Трейлер бокс-сета RUSH
7 мар 2014
:
Бокс-сет RUSH выйдет в апреле
16 фев 2014
:
Гитарист RUSH на альбоме JOHN'a WESLEY
27 дек 2013
:
Переиздание первого альбома RUSH выйдет в 2014
17 дек 2013
:
Комиксы от RUSH выйдут в марте
20 ноя 2013
:
RUSH возьмут отпуск на 2014 год
12 ноя 2013
:
Превью концертных песен RUSH
1 ноя 2013
:
Концертный релиз RUSH покажут в кино
28 окт 2013
:
Концертная песня RUSH
18 окт 2013
:
Фрагмент нового DVD RUSH
11 окт 2013
:
RUSH выпустят 10"-винил
5 окт 2013
:
Трейлер концертного релиза RUSH
17 сен 2013
:
Концертный релиз RUSH выйдет в ноябре
2 авг 2013
:
Бокс-сет RUSH выйдет в октябре
9 июн 2013
:
Трейлер концертного фильма RUSH
25 апр 2013
:
Цифровые сборники RUSH выйдут в мае
21 апр 2013
:
RUSH получили награду JUNO
20 апр 2013
:
RUSH ввели в Зал Славы Рок-н-Ролла
18 апр 2013
:
Канадская почта выпустит марку RUSH
28 фев 2013
:
Китайские болванчики RUSH вновь в продаже!
4 фев 2013
:
Биография RUSH будет переиздана в мае
28 янв 2013
:
Выход SACD RUSH отложен на февраль
16 янв 2013
:
Новый DVD RUSH не выйдет в мае
12 янв 2013
:
Новый DVD RUSH выйдет в мае
4 янв 2013
:
Колыбельные RUSH
12 дек 2012
:
RUSH будут включены в Зал Славы Рок-н-Ролла
30 ноя 2012
:
RUSH лидируют в списке номинантов в Зал Слав Рок-н-Ролла
16 ноя 2012
:
Обложка делюкс-издания "2112" RUSH
14 ноя 2012
:
Варианты делюкс-изданий альбома RUSH "2112"
14 ноя 2012
:
SACD-версия альбома RUSH "Counterparts" выйдет в декабре
25 окт 2012
:
Делюкс-издание альбома RUSH "2112" выйдет в декабре
24 окт 2012
:
Гитарист IRON MAIDEN на 'The Royal Philharmonic Orchestra Plays The Music Of Rush'
8 сен 2012
:
RUSH открыли тур 'Clockwork Angels'
6 сен 2012
:
Раскрыт секрет долгожительства RUSH
22 июн 2012
:
RUSH возьмут в тур струнный ансамбль
21 июн 2012
:
Новый альбом RUSH попал на второе место чартов Billboard
1 июн 2012
:
Семплы нового альбома RUSH
21 май 2012
:
RUSH впервые за 35 лет выступят на фестивале в Европе
12 май 2012
:
Обложка и подробности романа по альбому RUSH
7 май 2012
:
Новая награда RUSH
19 апр 2012
:
Видео с текстом от RUSH
19 апр 2012
:
Новый сингл RUSH доступен для прослушивания
16 апр 2012
:
Обложка нового сингла RUSH
12 апр 2012
:
Детали нового альбома RUSH
29 мар 2012
:
Новый сингл RUSH выйдет в апреле
13 мар 2012
:
RUSH получат 'Ronnie James Dio Lifetime Achievement Award' на 'Revolver Golden Gods'
14 фев 2012
:
Новый альбом RUSH станет книгой
2 ноя 2011
:
Ударник RUSH купил дом за $5 миллионов
31 окт 2011
:
Новый альбом RUSH выйдет весной
5 окт 2011
:
Трейлер нового релиза RUSH
24 сен 2011
:
Детали 'Time Machine 2011: Live In Cleveland' RUSH
1 сен 2011
:
RUSH подписали контракт с ROADRUNNER RECORDS
26 авг 2011
:
Концерт 1974 года RUSH выйдет на CD
25 авг 2011
:
“Changing Hemispheres”, книга и четыре DVD от RUSH, выйдет в сентябре
24 авг 2011
:
Выход DVD RUSH отложен
28 июл 2011
:
Выход DVD RUSH отложен
10 июн 2011
:
Название нового DVD RUSH
29 май 2011
:
Новый DVD RUSH выйдет в сентябре
10 май 2011
:
Видео с выступления RUSH
16 апр 2011
:
Фронтмен RUSH о новых песнях
10 апр 2011
:
Видео с выступления RUSH
31 мар 2011
:
Трейлер к делюкс-изданию RUSH "Moving Pictures"
28 мар 2011
:
RUSH получили награду JUNO
22 фев 2011
:
RUSH получили Golden Reel Awards
21 фев 2011
:
Детали переиздания RUSH
14 фев 2011
:
Гитарист RUSH о смерти Гэри Мура
27 янв 2011
:
Книга NEIL'a PEART'a выйдет в мае
6 дек 2010
:
RUSH снимут выступление в Кливленде
16 окт 2010
:
GEDDY LEE заявил, что новый альбом RUSH выйдет не скоро
29 сен 2010
:
RUSH получат две награды в ноябре
28 сен 2010
:
Фрагмент из нового DVD RUSH
10 сен 2010
:
DVD RUSH стал дважды платиновым
8 сен 2010
:
DVD/Blu-Ray от RUSH
10 авг 2010
:
Новости от Neil’а Peart’а
30 июн 2010
:
RUSH открыли юбилейное турне
26 июн 2010
:
RUSH получили звезду в Голливуде
11 июн 2010
:
В продажу поступили статуэтки RUSH
1 июн 2010
:
Семплы нового сингла RUSH
26 май 2010
:
Название нового альбома RUSH
21 май 2010
:
Новый сингл RUSH будет доступен с 1 июня
6 май 2010
:
Концертный фильм RUSH стал дважды платиновым
15 апр 2010
:
RUSH выпустят лимитированный сингл
12 апр 2010
:
Превью документального фильма RUSH
7 апр 2010
:
Новый альбом RUSH выйдет в 2011 году
20 мар 2010
:
Название документального фильма о RUSH
15 янв 2010
:
Neil Peart (RUSH): «Новый альбом может быть не совсем традиционным»
6 окт 2009
:
Детали нового сборника RUSH
25 авг 2009
:
У барабанщика RUSH родилась дочь
14 июл 2009
:
Ударник RUSH на новом альбоме VERTICAL HORIZON
4 июл 2009
:
Ударник RUSH запустил онлайн-раздел, посвященный кулинарии
19 июн 2009
:
Барабанщик RUSH в джем-видео
28 фев 2009
:
Доступны семплы с нового сбоника RUSH
12 дек 2008
:
Выход очередного сборника RUSH вновь отложен
20 ноя 2008
:
Обложка нового сборника RUSH "Retrospective 3"
17 ноя 2008
:
Гитарист RUSH заработал деньги для фонда фундаментальных исследований болезней почек
22 май 2008
:
Участники RUSH скорбят в связи со смертью первого барабанщика
15 фев 2008
:
Новый концертник от RUSH
14 мар 2007
:
Новый сингл RUSH 'Far Cry' доступен для скачивания в сети
30 сен 2006
:
RUSH начнут записывать новый альбом в ноябре
24 май 2006
:
RUSH: Новый альбом в начале 2007 года
8 апр 2006
:
Три старых видео RUSH будут переизданы на DVD
17 мар 2006
:
Двойной сборник RUSH выйдет в апреле
24 дек 2005
:
RUSH: архивный DVD "Exit…Stage Left" выйдет в феврале
6 дек 2005
:
RUSH: "Piano Tribute" выходит в январе
11 окт 2005
:
RUSH: детали о новом DVD 'R30 Live In Frankfurt'
20 сен 2005
:
RUSH: DVD "R:30" выйдет в ноябре
сегодня
Вокалист
RUSH
присоединился к THE CLAYPOOL LENNON DELIRIUM
Вокалист RUSH присоединился к THE CLAYPOOL LENNON DELIRIUM в ходе выступления десятого апреля в Торонто.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).