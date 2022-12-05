Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео METALLICA 82
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 21
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 19
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
*TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!» 11
*TARJA TURUNEN о развитии 10
*Вокалист BLACK SABBATH: «Я просто выкинул этот альбом в окно... 10
*Новая песня OBITUARY 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео METALLICA 82
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 21
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 19
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
[= ||| все новости группы



*

Rush

*



5 дек 2022 : 		 Барабанщик METALLICA заявил, что отсутствие проектов на стороне — секрет долголетия группы

16 ноя 2022 : 		 Мемуары басиста RUSH выйдут весной

13 авг 2022 : 		 ALEX LIFESON и GEDDY LEE исполнили песню RUSH

20 апр 2022 : 		 Музыканты RUSH: «Нил не хотел, чтобы все знали о болезни»

11 апр 2022 : 		 Концертный трек RUSH

6 апр 2022 : 		 ALEX LIFESON: «Сложно было принять, что RUSH всё»

21 мар 2022 : 		 Концертный трек RUSH

11 мар 2022 : 		 Новое видео RUSH

10 мар 2022 : 		 Концертное видео RUSH 1992 года

7 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления барабанщика RUSH 1990 года

2 мар 2022 : 		 Гитарист RUSH — о новой музыке с Geddy Lee

25 фев 2022 : 		 Фрагмент переиздания RUSH

14 фев 2022 : 		 Переиздание RUSH выйдет весной

7 фев 2022 : 		 Пинбол от RUSH

25 янв 2022 : 		 Гитарист RUSH: «Доза — это правильно!»

11 янв 2022 : 		 175 песен RUSH в одном видео

31 окт 2021 : 		 Нереализованный трек от гитариста RUSH

27 окт 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Сыграть бы с RUSH...»

7 окт 2021 : 		 Гитарист RUSH: «С турами я завязал»

1 окт 2021 : 		 Басист RUSH получил награду

29 сен 2021 : 		 GEDDY LEE готовит мемуары

24 авг 2021 : 		 Трейлер пива RUSH

18 авг 2021 : 		 Коллекция машин барабанщика RUSH ушла за 3,9 миллиона

13 авг 2021 : 		 9-летняя девочка исполняет песню RUSH

3 авг 2021 : 		 Рассказ о коллекции машин барабанщика RUSH

29 июл 2021 : 		 Фильм RUSH в кинотеатрах
Показать далее
| - |

|||| 5 дек 2022

Барабанщик METALLICA заявил, что отсутствие проектов на стороне — секрет долголетия группы



zoom
Lars Ulrich заявил, что группа Metallica просуществовала так долго отчасти потому, что ни он, ни его товарищи по группе не занимались побочными проектами вне коллектива, и добавил, что исполнение песни Rush "2112" с Geddy Lee и Alex'ом Lifeson'ом было бы для него слишком сложной задачей.

В беседе с Sirius XM "The Howard Stern Show" барабанщик поведал:

«Я думаю, что одной из важнейших причин того, что Metallica спустя 41 год всё ещё в строю, является то, что мы особо не занимались побочными проектами на стороне.

Конечно, Kirk занимается сольным творчеством, James несколько лет назад сделал кое-что с одним из детей Уэйлона Дженнингса. Я сделал одну или две вещи, а Trujillo иногда возвращается к Suicidal [Tendencies] и Infectious Grooves, но мы особо не увлекаемся проектами на стороне».

Однако Lars не раздумывая сделал исключение из правил после того, как Dave Grohl пригласил его принять участие в двух концертах, посвящённых Тейлору Хокинсу, в этом году на лондонской арене «Уэмбли» и лос-анджелесском Kia Forum, хотя он признаёт, что ему не очень нравится отходить от дел своей собственной группы:

«Dave позвонил мне и спросил, приму ли я участие в шоу, посвящённом Тейлору Хокинсу на "Уэмбли" и на "Лос-Анджелес Форуме". И прежде чем он закончил объяснять, я ответил: "Да, Дэйв, я в деле. Просто скажи мне, чего ты хочешь, и я появлюсь там во всеоружии.

А выходить за пределы мира Metallica — не самое комфортное занятие для меня. Я думаю, что основной причиной того, почему мы любим оставаться внутри вселенной Metallica, заключается в том, что здесь мы ощущаем безопасность в количественном плане и поддерживаем друг друга.

Но играть с Grohl'ом и тремя другими ребятами из Foo Fighters было здорово, а потом на "Уэмбли" мы исполнили сет AC/DC с Brian'ом Johnson'ом, и это было чертовски весело».

В дополнение к своему выступлению с Johnson'ом Ulrich также исполнил некоторые композиции Black Sabbath вместе с Geezer'ом Butler'ом, Sebastian'ом Bach'ом и Dave'ом Grohl'ом на концерте в Лос-Анджелесе.

Однако Lars признался, что играть композиции AC/DC и Black Sabbath для него естественно, а исполнение эпической песни Rush "2112" представляет для него сложность:

«Играть песни AC/DC — это как раз в моём стиле. Если бы мне сказали — а я люблю Rush — но если бы мне сказали: "Сыграй "2112" с Alex'ом и Geddy", я бы ответил: "Думаю, есть кто-то более компетентный в этом, чем я".

Смог бы я это сделать? Конечно же, играть с Alex'ом и Geddy было бы здорово. Chad Smith и Dave [Grohl] сыграли пару песен.

Это было бы нелегко — потребовалось бы много репетиций, много подготовки. Композиция "2112", наверное, была бы для меня чересчур сложной задачей [смеётся].

Но если говорить о том, от чего мне комфортно и о том, что мне нравится делать, то песни AC/DC для меня — самое то. Я очень их люблю».




Like!+5Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

5 дек 2022
m
matthew3833
«Играть песни AC/DC — это как раз в моём стиле. Если бы мне сказали — а я люблю Rush — но если бы мне сказали: "Сыграй "2112" с Alex'ом и Geddy", я бы ответил: "Думаю, есть кто-то более компетентный в этом, чем я".
https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2019/06/don-dreyper-pet-i-smeetsya-mem-1.jpg

просмотров: 308

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом