5 дек 2022



Барабанщик METALLICA заявил, что отсутствие проектов на стороне — секрет долголетия группы



Lars Ulrich заявил, что группа Metallica просуществовала так долго отчасти потому, что ни он, ни его товарищи по группе не занимались побочными проектами вне коллектива, и добавил, что исполнение песни Rush "2112" с Geddy Lee и Alex'ом Lifeson'ом было бы для него слишком сложной задачей.



В беседе с Sirius XM "The Howard Stern Show" барабанщик поведал:



«Я думаю, что одной из важнейших причин того, что Metallica спустя 41 год всё ещё в строю, является то, что мы особо не занимались побочными проектами на стороне.



Конечно, Kirk занимается сольным творчеством, James несколько лет назад сделал кое-что с одним из детей Уэйлона Дженнингса. Я сделал одну или две вещи, а Trujillo иногда возвращается к Suicidal [Tendencies] и Infectious Grooves, но мы особо не увлекаемся проектами на стороне».



Однако Lars не раздумывая сделал исключение из правил после того, как Dave Grohl пригласил его принять участие в двух концертах, посвящённых Тейлору Хокинсу, в этом году на лондонской арене «Уэмбли» и лос-анджелесском Kia Forum, хотя он признаёт, что ему не очень нравится отходить от дел своей собственной группы:



«Dave позвонил мне и спросил, приму ли я участие в шоу, посвящённом Тейлору Хокинсу на "Уэмбли" и на "Лос-Анджелес Форуме". И прежде чем он закончил объяснять, я ответил: "Да, Дэйв, я в деле. Просто скажи мне, чего ты хочешь, и я появлюсь там во всеоружии.



А выходить за пределы мира Metallica — не самое комфортное занятие для меня. Я думаю, что основной причиной того, почему мы любим оставаться внутри вселенной Metallica, заключается в том, что здесь мы ощущаем безопасность в количественном плане и поддерживаем друг друга.



Но играть с Grohl'ом и тремя другими ребятами из Foo Fighters было здорово, а потом на "Уэмбли" мы исполнили сет AC/DC с Brian'ом Johnson'ом, и это было чертовски весело».



В дополнение к своему выступлению с Johnson'ом Ulrich также исполнил некоторые композиции Black Sabbath вместе с Geezer'ом Butler'ом, Sebastian'ом Bach'ом и Dave'ом Grohl'ом на концерте в Лос-Анджелесе.



Однако Lars признался, что играть композиции AC/DC и Black Sabbath для него естественно, а исполнение эпической песни Rush "2112" представляет для него сложность:



«Играть песни AC/DC — это как раз в моём стиле. Если бы мне сказали — а я люблю Rush — но если бы мне сказали: "Сыграй "2112" с Alex'ом и Geddy", я бы ответил: "Думаю, есть кто-то более компетентный в этом, чем я".



Смог бы я это сделать? Конечно же, играть с Alex'ом и Geddy было бы здорово. Chad Smith и Dave [Grohl] сыграли пару песен.



Это было бы нелегко — потребовалось бы много репетиций, много подготовки. Композиция "2112", наверное, была бы для меня чересчур сложной задачей [смеётся].



Но если говорить о том, от чего мне комфортно и о том, что мне нравится делать, то песни AC/DC для меня — самое то. Я очень их люблю».







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