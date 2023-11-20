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Вокалист RUSH о наркотиках



В интервью Toronto Life у Geddy Lee спросили были ли он и его товарищи по группе чище своих современников на пике коммерческого успеха или они "просто лучше это скрывали":



«Вы имеете в виду, какие наркотики мы принимали? Честно говоря, было странно жить в автобусе. Однажды мы отыграли 23 города за 23 вечера. В тот момент мы принимали много кокаина, просто чтобы поддерживать энергию. Что касается бурных ночей, то когда группа остается в городе на два дня, можно быть уверенным, что будет много выпивки. Когда мы выступали на разогреве у более крупных групп, люди постоянно обливались пивом и лупили друг друга по лицу тортами. Однажды мы ударили KISS тортами в лицо, и они сделали то же самое с нами. Отель, в котором мы остановились, был полностью разгромлен. Кто-то взял огромное комнатное растение и выбросил его с балкона. Они могли бы убить кого-нибудь! Но это, видимо, был тот образ жизни, какой ты и должен был вести на гастролях в те времена».







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