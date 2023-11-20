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Rush

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Вокалист RUSH о наркотиках



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В интервью Toronto Life у Geddy Lee спросили были ли он и его товарищи по группе чище своих современников на пике коммерческого успеха или они "просто лучше это скрывали":

«Вы имеете в виду, какие наркотики мы принимали? Честно говоря, было странно жить в автобусе. Однажды мы отыграли 23 города за 23 вечера. В тот момент мы принимали много кокаина, просто чтобы поддерживать энергию. Что касается бурных ночей, то когда группа остается в городе на два дня, можно быть уверенным, что будет много выпивки. Когда мы выступали на разогреве у более крупных групп, люди постоянно обливались пивом и лупили друг друга по лицу тортами. Однажды мы ударили KISS тортами в лицо, и они сделали то же самое с нами. Отель, в котором мы остановились, был полностью разгромлен. Кто-то взял огромное комнатное растение и выбросил его с балкона. Они могли бы убить кого-нибудь! Но это, видимо, был тот образ жизни, какой ты и должен был вести на гастролях в те времена».




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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20 ноя 2023
ElectricRetard
Как же мне нравится, как буднично звучит рассказ о тоннах кокаина, соседствующий с негодующим высказыванием в сторону брошенного с балкона горшка))
  Dislike!1
20 ноя 2023
Hellg
ElectricRetard, ну одно дело убивать себя, а другое дело кого-то ещё.
Даже в таком состоянии понятие морали может оставаться у человека.
Like!5
20 ноя 2023
ElectricRetard
Hellg, а я не в претензию, и не для сравнения. Мне именно забавно, что на вопрос о наркотиках вбрасывает "ой, да мы так, только кокаин мешками нюхали" и тут же это вообще уходит в какие-то истории про пьянки)
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20 ноя 2023
WahrandPhain
ElectricRetard, > высказыванием в сторону брошенного с балкона горшка))

так его убили всё таки(?
20 ноя 2023
IJzerklompje
Для тех кто знает подтекст A Passage to Bangkok это откровением не будет.
20 ноя 2023
Mister
А, вроде, чуваки из Kiss говорили, что они тихони, телек смотрят после концерта

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