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Гитарист RUSH представил новую музыку



Легендарный гитарист RUSH Alex Lifeson и компания Epiphone представляют новую электрогитару Alex Lifeson Epiphone Les Paul Standard Axcess. Созданная Alex'ом Lifeson'ом и мастером по изготовлению инструментов Epiphone в Нэшвилле, штат Теннесси, электрогитара Alex Lifeson Epiphone Les Paul Standard Axcess доступна на Epiphone.com.



Обширное сотрудничество между Алексом и Gibson позволило Epiphone расширить границы классического Les Paul, создав эксклюзивную модель Alex Lifeson Les Paul Standard Axcess. Гитара оснащена парой мощных звукоснимателей Epiphone — бриджевым звукоснимателем Pro Bucker 3 и нековым звукоснимателем Ceramic Pro. Кроме того, гитара оснащена опциями разделения катушек с помощью регуляторов громкости push-pull и системой Graph Tech Ghost Floyd Rose. Вместе эти функции дают игроку доступ как к традиционным тонам магнитных хамбакеров, так и к реалистичным акустическим тонам Ghost. Для дополнительной гибкости вы можете смешивать акустические и магнитные голоса для создания богатого многослойного звучания, а затем направлять их либо через традиционный моноджек, либо использовать два кабеля для доступа к отдельным магнитным и пьезовыходам.



«Модель Epiphone Alex Lifeson Axcess, основанная на моей модели Gibson Les Paul Axcess, имеет все те же атрибуты и характеристики, которые я так хотел получить, когда мы первоначально её разрабатывали, — говорит Lifeson. — Внешний вид, звук, удобство игры и практичность — всё это важно для музыканта любого уровня. Я очень горжусь этой гитарой».



По случаю своего сотрудничества с Epiphone и выпуска новой гитары Alex Lifeson Epiphone Les Paul Standard Axcess Lifeson с гордостью представляет две новые песни под названием "Kabul Blues" и "Spy House". Поклонники могут получить первое представление о "Kabul Blues" и "Spy House" в видео, которое доступно ниже. Целиком материал можно найти на AlexLifeson.com. Эти две инструментальные композиции стали первой новой музыкой от Alex'a Lifeson'a за почти десятилетие.







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