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Гитарист RUSH выпускает усилители



ALEX LIFESON объявил о выпуске Lerxst, нового семейства усилителей, вдохновленного пятью десятилетиями музыкальных поисков гитариста RUSH, а также предлагающего современным музыкантам универсальную тональную платформу, на которой можно построить свою собственную звуковую индивидуальность. Усилители Lerxst предлагают разнообразную палитру звуков: от кристально чистого звучания до яростного арена-рока и прочих, дополненных такими ключевыми функциями, как масштабирование мощности и последовательные циклы эффектов, чтобы удовлетворить потребности нового поколения исследователей звука. Все они разработаны по точным спецификациям ALEX'a LIFESON'a и изготовлены вручную в США компанией Mojotone. В первый выпуск входят усилитель-«голова» Omega, усилитель и комбо CHI, а также ряд соответствующих гитарных кабинетов.



«Я очень рад новому, обновленному усилителю Omega. Он звучит невероятно и очень красив — вы захотите приобрести его, даже если не играете на гитаре!»







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