ROBERT TRUJILLO о двух днях с GEDDY LEE



ROBERT TRUJILLO стал одним из участников нового документального проекта GEDDY LEE "Geddy Lee Asks: Are Bass Players Human Too?", релиз которого запланирован на The Paramount+. Помимо Robert'a он снял фильмы о жизни Krist'a Novoselic'a, Les'a Claypool'a и Melissa'ы Auf Der Maur. В интервью WRIF Robert рассказал об этом:



«Было очень весело. Я провел с Geddy целых два дня... Я встречался с ним и раньше, но мы проводили вместе по 10–12 часов в течение выходных. А тут мы просто впихнули всё в два дня. У нас было два прекрасных дня в Сокале. И это, по сути, стиль жизни. Он хотел узнать, что происходит в мире, в жизни Robert'a Trujillo вне бас-гитары. И он зашёл к нам домой. Мы отправились на Венис-Бич. Мы немного познакомились с историей моего района и с некоторыми людьми, с которыми я вырос. Это было очень здорово. И в те два дня звёзды как будто сошлись. Волны были не очень большие. Они снимали, как я занимаюсь сёрфингом, и я сделал всё что мог, с тем, что у нас было. И да, это было очень весело. Это был один из тех странных уикендов, когда всё как бы само собой сложилось. И мой сын тоже играл концерт — кажется, это было в субботу вечером, когда там был [Geddy], — и [Lee] пришёл посмотреть на него. Я предполагал, что он останется только на две песни, а в итоге остался на 10. Так что это было очень здорово. И самое смешное, что люди, которые были там, на концерте, спрашивали: "Подождите-ка. Это что, Geddy Lee?" Они делали тройной и четверной дубль, потому что у него было очень много поклонников. Но это было настолько сюрреалистично, что он был на местной тусовке — мы говорим о локальном районе. Мы говорили о соседских детях, о родителях. То есть всё это было очень локально. А он приехал сюда из Торонто!»







