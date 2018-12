11 дек 2018



ACE FREHLEY об участии в туре KISS "End Of The Road": «Всегда есть шанс получить экстренный телефонный звонок»



Во время выступления программе "Trunk Nation" на SiriusXM Ace Frehley рассказал, что хотя он и не приглашён участвовать в недавно объявленном глобальном туре KISS "End Of The Road", он не исключает своего участия в какой-либо роли:



«Всегда есть шанс получить экстренный телефонный звонок. Но на самом деле я думаю, что это встроено в мой… Я сказал моему агенту встроить это в мой контракт — в том случае, если мне действительно позвонят в экстренной ситуации, и участники KISS захотят, чтобы я присоединился к туру и принял эстафету от Tommy [Thayer'a], я мог бы отказаться от выступлений, которые забронировал на лето. Так что посмотрим, что будет. Вы меня знаете — я из тех парней, которые говорят: "Никогда не говори никогда". Но на данный момент у меня нет планов выступать в предстоящем туре KISS, и я не получал никаких телефонных звонков, равно как и не было никаких писем. Так что на данный момент вот такое положение дел».



Фронтмен KISS Paul Stanley недавно сказал в подкасте «Rolling Stone Music Now», что хотя он и не закрывает дверь для возможности гостевого участия бывших участников во время тура «End Of The Road», он также ничего и не обещает:



«Я действительно не могу ничего сказать на этот счёт. Это будет чествование KISS, а не какого-либо отдельного состава или отдельных участников. Я бы не стал ничего исключать, но суть не в этом… И я отнюдь не кокетничаю. Я не хочу никого вводить в заблуждение. Мы об этом особо не задумывались. Большая часть нашего времени была посвящена тому, какой будет сцена, каким будет шоу, и мы сейчас занимаемся сет-листами».



Frehley покинул состав KISS в 1982 году, в 1996 году вернулся, а затем снова ушёл в 2002 году — после завершения первого «прощального» тура группы.















