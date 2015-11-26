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Ace Frehley

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|||| 11 дек 2018

ACE FREHLEY об участии в туре KISS "End Of The Road": «Всегда есть шанс получить экстренный телефонный звонок»



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Во время выступления программе "Trunk Nation" на SiriusXM Ace Frehley рассказал, что хотя он и не приглашён участвовать в недавно объявленном глобальном туре KISS "End Of The Road", он не исключает своего участия в какой-либо роли:

«Всегда есть шанс получить экстренный телефонный звонок. Но на самом деле я думаю, что это встроено в мой… Я сказал моему агенту встроить это в мой контракт — в том случае, если мне действительно позвонят в экстренной ситуации, и участники KISS захотят, чтобы я присоединился к туру и принял эстафету от Tommy [Thayer'a], я мог бы отказаться от выступлений, которые забронировал на лето. Так что посмотрим, что будет. Вы меня знаете — я из тех парней, которые говорят: "Никогда не говори никогда". Но на данный момент у меня нет планов выступать в предстоящем туре KISS, и я не получал никаких телефонных звонков, равно как и не было никаких писем. Так что на данный момент вот такое положение дел».

Фронтмен KISS Paul Stanley недавно сказал в подкасте «Rolling Stone Music Now», что хотя он и не закрывает дверь для возможности гостевого участия бывших участников во время тура «End Of The Road», он также ничего и не обещает:

«Я действительно не могу ничего сказать на этот счёт. Это будет чествование KISS, а не какого-либо отдельного состава или отдельных участников. Я бы не стал ничего исключать, но суть не в этом… И я отнюдь не кокетничаю. Я не хочу никого вводить в заблуждение. Мы об этом особо не задумывались. Большая часть нашего времени была посвящена тому, какой будет сцена, каким будет шоу, и мы сейчас занимаемся сет-листами».

Frehley покинул состав KISS в 1982 году, в 1996 году вернулся, а затем снова ушёл в 2002 году — после завершения первого «прощального» тура группы.



ACE FREHLEY On Taking Part In KISS




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Tomahawk


11 дек 2018, 18:46		Льстит себе старик.

Rus


11 дек 2018, 19:09		Ну раз уж всё позиционируется именно как празднование наследия и музыки Kiss, то надо собрать всех участников этой группы, особенно ключевых, таких как Эйс. Без него что это за празднование наследия? Ну если не на весь тур, то на центральные концерты, которые надо заснять и потом в BLU-Ray выпустить.


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