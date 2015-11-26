18 ноя 2021



ACE FREHLEY обвиняет сатанистов в случившемся на ASTROWORLD



ACE FREHLEY тоже не остался в стороне от недавней трагедии на фестивале ASTROWORLD, когда на выступлении Трэвиса Скотта пятого ноября погибли девять человек и ещё несколько с тяжелыми повреждениями были доставлены в больницу. 12 ноября музыкант написал:



«В путешествии с [моей дочерью] Моник и [моей девушкой] Ларой... В связи с тем, что произошло в Хьюстоне, штат Техас... Наши молитвы направляются всем семьям, потерявшим близких на концерте! Похоже, что это был "сатанинский ритуал", который пошёл совсем не так! Их ждёт адская расплата!!! Для всех, кто позволил этим детям умереть! Все люди любой веры и религии должны объединиться, чтобы не допустить повторения подобного в Америке... Благословит вас Бог!!!»



Теория заговора о связи между Сатаной и тем, что произошло в Astroworld, распространилась в Интернете, причём некоторые видеоролики на TikTok содержат хэштег #SaveTheChildren. Теория заговора QAnon якобы утверждает, что знаменитости и политики управляют сетью секс-торговли детьми, собирая кровь детей для сатанинских ритуалов. Другие видео на TikTok утверждали, что сцена, похожая на перевёрнутый крест, открыла «портал в ад».



«Вчера вечером концерт был настоящим сатанинским ритуалом, и Скотт даже не прекратил выступление, когда люди умирали и начался хаос», — говорится в одном из сообщений на Facebook.



«8 человек были убиты на сатанинском концерте Трэвиса Скотта Astroworld», — утверждает другой пост.



«Если вы не верите, что во всём этом концерте не было ничего демонического, то вы духовно слепы, и я молюсь, чтобы Бог открыл вам глаза», — написал один человек в посте на TikTok, который за сутки собрал более миллиона просмотров.



В статье Rolling Stone от 8 ноября под заголовком «Сатана, а не Трэвис Скотт, виноват в трагедии Astroworld, заявляют гении TikTok» журнал написал следующее:



«Люди утверждают, что сцена была в форме перевёрнутого креста, ведущего к порталу в ад, который, по их мнению, был представлен на сцене в форме арки. Они также указывают на футболку, которую Скотт надел на шоу, на которой были изображены человеческие фигуры, проходящие через дверь и выходящие из неё с рогами, как ещё одно доказательство того, что Скотт вёл фанатов в ад и намеренно приносил их в жертву».



Неудивительно, что теория сатанинского заговора не имеет под собой никакой достоверной основы. По данным газеты Houston Chronicle, представители полиции и пожарной охраны сообщили, что огромная толпа начала пробиваться к сцене около 9 часов вечера, в результате чего некоторые запаниковали, и, задыхаясь или не удержавшись на ногах, упали. В настоящее время ведётся уголовное расследование инцидента, сообщает газета Austin American-Statesman.







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