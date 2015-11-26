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Ace Frehley

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18 ноя 2021 : 		 ACE FREHLEY обвиняет сатанистов в случившемся на ASTROWORLD

14 ноя 2021 : 		 ACE FREHLEY работает над «тяжёлыми песнями»

28 окт 2021 : 		 ACE FREHLEY выпускает кассеты

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5 окт 2021 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

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21 сен 2021 : 		 ACE FREHLEY вернулся на сцену

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31 дек 2020 : 		 ACE FREHLEY не примет участие в концерте KISS

15 дек 2020 : 		 ACE FREHLEY начнёт запись в 2021 году

10 дек 2020 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от ACE FREHLEY

7 ноя 2020 : 		 BRUCE KULICK — о похвале от ACE'а FREHLEY

20 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY: «BRUCE KULICK просто убирает TOMMY THAYER'а»

15 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY: «Большинство своих героев я встретил»

10 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY выпустит цветной ЕР

5 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY хотел PETER'a CRISS'a

1 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY отказался от участия в документальном фильме о KISS

25 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY — о пьяном интервью времён KISS

22 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY заявил, что его первый сольный альбом дал ему понять, что он стал более креативным без KISS

22 сен 2020 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от ACE FREHLEY

17 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY написал уже три песни

11 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY: «Дональд Трамп — наш сильнейший лидер»
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|||| 18 ноя 2021

ACE FREHLEY обвиняет сатанистов в случившемся на ASTROWORLD



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ACE FREHLEY тоже не остался в стороне от недавней трагедии на фестивале ASTROWORLD, когда на выступлении Трэвиса Скотта пятого ноября погибли девять человек и ещё несколько с тяжелыми повреждениями были доставлены в больницу. 12 ноября музыкант написал:

«В путешествии с [моей дочерью] Моник и [моей девушкой] Ларой... В связи с тем, что произошло в Хьюстоне, штат Техас... Наши молитвы направляются всем семьям, потерявшим близких на концерте! Похоже, что это был "сатанинский ритуал", который пошёл совсем не так! Их ждёт адская расплата!!! Для всех, кто позволил этим детям умереть! Все люди любой веры и религии должны объединиться, чтобы не допустить повторения подобного в Америке... Благословит вас Бог!!!»

Теория заговора о связи между Сатаной и тем, что произошло в Astroworld, распространилась в Интернете, причём некоторые видеоролики на TikTok содержат хэштег #SaveTheChildren. Теория заговора QAnon якобы утверждает, что знаменитости и политики управляют сетью секс-торговли детьми, собирая кровь детей для сатанинских ритуалов. Другие видео на TikTok утверждали, что сцена, похожая на перевёрнутый крест, открыла «портал в ад».

«Вчера вечером концерт был настоящим сатанинским ритуалом, и Скотт даже не прекратил выступление, когда люди умирали и начался хаос», — говорится в одном из сообщений на Facebook.

«8 человек были убиты на сатанинском концерте Трэвиса Скотта Astroworld», — утверждает другой пост.

«Если вы не верите, что во всём этом концерте не было ничего демонического, то вы духовно слепы, и я молюсь, чтобы Бог открыл вам глаза», — написал один человек в посте на TikTok, который за сутки собрал более миллиона просмотров.

В статье Rolling Stone от 8 ноября под заголовком «Сатана, а не Трэвис Скотт, виноват в трагедии Astroworld, заявляют гении TikTok» журнал написал следующее:

«Люди утверждают, что сцена была в форме перевёрнутого креста, ведущего к порталу в ад, который, по их мнению, был представлен на сцене в форме арки. Они также указывают на футболку, которую Скотт надел на шоу, на которой были изображены человеческие фигуры, проходящие через дверь и выходящие из неё с рогами, как ещё одно доказательство того, что Скотт вёл фанатов в ад и намеренно приносил их в жертву».

Неудивительно, что теория сатанинского заговора не имеет под собой никакой достоверной основы. По данным газеты Houston Chronicle, представители полиции и пожарной охраны сообщили, что огромная толпа начала пробиваться к сцене около 9 часов вечера, в результате чего некоторые запаниковали, и, задыхаясь или не удержавшись на ногах, упали. В настоящее время ведётся уголовное расследование инцидента, сообщает газета Austin American-Statesman.

ACE FREHLEY Promotes ASTROWORLD



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КомментарииСкрыть/показать 8 )

rassol


18 ноя 2021, 17:49		Вспоминается сатанинская история в США в 80-х. Один в один. Даже фразеология та же.

YNWA


18 ноя 2021, 17:53		Эйс, прекращай уже бухать!

Svarg_1349


18 ноя 2021, 18:10		Понятно короче, рэперы это новые сатанисты. Ох уж эта сатана, скоро и до тик-токеров доберется!

YNWA


18 ноя 2021, 18:16		Рэперы это новые сатанисты, а Lil Nas X их предводитель!)

Darkside.ru Member

Starbreaker


18 ноя 2021, 18:35		Забавно, что получивший на днях три года в тюряге эпичный викинг с январского штурма Белого дома как раз являлся активным сторонником QAnon.

СтаканМарьиванны


18 ноя 2021, 19:15		Не злорадствуй, левачок.

Evil3062


18 ноя 2021, 19:43		ха черномазый новый сатанист и это говорит тот кого самого обвиняли в подобном))) пипец америка вы прикольные, храни вас бог.

Dem0niac


18 ноя 2021, 23:55		"Похоже, что это был "сатанинский ритуал", который пошёл совсем не так!"
Почему не так-то? Хорошо ж пошёл. Или ему жертв маловато показалось?


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