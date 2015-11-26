сегодня



ACE FREHLEY : «BRUCE KULICK просто убирает TOMMY THAYER'а»



ACE FREHLEY в рамках промоушна новой пластинки поговорил с программой "That Jamieson Show" о гостевом участии на ней Bruce'a Kulick'a:



«Многие почему-то думают, что мы не дружны, но это не так — мы дружим уже двадцать лет. Я играл на его сольнике ESP, когда он всё еще остаётся участником группы с Karl'ом Cochran'ом, моим старым гитаристом, басистом.



И всех гитаристов, что пришли мне на смену, Bruce бы разгромил, не глядя, я в этом уверен. Он очень крутой гитарист.



Когда Tommy играет мои соло, он старается сыграть их нота в ноту, но у него нет подхода или определённой манеры. Bruce играл мои соло, но делал это по-своему, он немного менял то там, то здесь, и получалось оригинально. Tommy же шпарит по нотам. Bruce убрал бы его со сцены с лёгкостью. Вот так-то».













+1 -0



( 1 ) просмотров: 303

