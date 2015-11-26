Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...» 297
*Новая песня DARK TRANQUILLITY 43
*Умер Эдди Ван Хален 42
*CARMINE APPICE: METALLICA и стала тем, кто создал тяжёлую му... 31
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!» 21
[= ||| все новости группы



*

Ace Frehley

*



20 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY: «BRUCE KULICK просто убирает TOMMY THAYER'а»

15 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY: «Большинство своих героев я встретил»

10 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY выпустит цветной ЕР

5 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY хотел PETER'a CRISS'a

1 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY отказался от участия в документальном фильме о KISS

25 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY — о пьяном интервью времён KISS

22 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY заявил, что его первый сольный альбом дал ему понять, что он стал более креативным без KISS

22 сен 2020 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от ACE FREHLEY

17 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY написал уже три песни

11 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY: «Дональд Трамп — наш сильнейший лидер»

9 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY — о возможности выпуска демок

29 июл 2020 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от ACE FREHLEY

18 июл 2020 : 		 Умер бывший барабанщик FREHLEY'S COMET/ ERIC CLAPTON

14 июн 2020 : 		 ACE FREHLEY даст два концерта летом

9 июн 2020 : 		 ACE FREHLEY выпустит альбом в 2021 году

9 май 2020 : 		 ACE FREHLEY начал работу над оригинальным материалом

29 апр 2020 : 		 ACE FREHLEY о возможности выступить с KISS

26 ноя 2019 : 		 Бывший гитарист KISS на новом альбоме ACE FREHLEY

11 ноя 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

1 ноя 2019 : 		 ACE FREHLEY воссоединился с коллегами по FREHLEY'S COMET

31 окт 2019 : 		 ACE FREHLEY и SEBASTIAN BACH исполняют песни KISS

3 окт 2019 : 		 ACE FREHLEY выступил в автосалоне

23 авг 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

8 июл 2019 : 		 ACE FREHLEY выпустит альбом каверов в октябре

5 июл 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

2 июл 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ACE FREHLEY: «BRUCE KULICK просто убирает TOMMY THAYER'а»



*
zoom
*
* *
ACE FREHLEY в рамках промоушна новой пластинки поговорил с программой "That Jamieson Show" о гостевом участии на ней Bruce'a Kulick'a:

«Многие почему-то думают, что мы не дружны, но это не так — мы дружим уже двадцать лет. Я играл на его сольнике ESP, когда он всё еще остаётся участником группы с Karl'ом Cochran'ом, моим старым гитаристом, басистом.

И всех гитаристов, что пришли мне на смену, Bruce бы разгромил, не глядя, я в этом уверен. Он очень крутой гитарист.

Когда Tommy играет мои соло, он старается сыграть их нота в ноту, но у него нет подхода или определённой манеры. Bruce играл мои соло, но делал это по-своему, он немного менял то там, то здесь, и получалось оригинально. Tommy же шпарит по нотам. Bruce убрал бы его со сцены с лёгкостью. Вот так-то».

ACE FREHLEY: BRUCE KULICK Blows TOMMY THAYER Off The Stage





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

YNWA


20 окт 2020, 13:08		Кулик хорош, спору нет.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 303

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом