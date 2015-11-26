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Ace Frehley

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22 сен 2021 : 		 ACE FREHLEY укололся

21 сен 2021 : 		 ACE FREHLEY вернулся на сцену

11 авг 2021 : 		 Гитара ACE FREHLEY может уйти за 250 000 долларов

29 апр 2021 : 		 ACE FREHLEY: «Старость — не радость»

15 мар 2021 : 		 ACE FREHLEY показывает

31 дек 2020 : 		 ACE FREHLEY не примет участие в концерте KISS

15 дек 2020 : 		 ACE FREHLEY начнёт запись в 2021 году

10 дек 2020 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от ACE FREHLEY

7 ноя 2020 : 		 BRUCE KULICK — о похвале от ACE'а FREHLEY

20 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY: «BRUCE KULICK просто убирает TOMMY THAYER'а»

15 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY: «Большинство своих героев я встретил»

10 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY выпустит цветной ЕР

5 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY хотел PETER'a CRISS'a

1 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY отказался от участия в документальном фильме о KISS

25 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY — о пьяном интервью времён KISS

22 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY заявил, что его первый сольный альбом дал ему понять, что он стал более креативным без KISS

22 сен 2020 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от ACE FREHLEY

17 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY написал уже три песни

11 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY: «Дональд Трамп — наш сильнейший лидер»

9 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY — о возможности выпуска демок

29 июл 2020 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от ACE FREHLEY

18 июл 2020 : 		 Умер бывший барабанщик FREHLEY'S COMET/ ERIC CLAPTON

14 июн 2020 : 		 ACE FREHLEY даст два концерта летом

9 июн 2020 : 		 ACE FREHLEY выпустит альбом в 2021 году

9 май 2020 : 		 ACE FREHLEY начал работу над оригинальным материалом

29 апр 2020 : 		 ACE FREHLEY о возможности выступить с KISS
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ACE FREHLEY укололся



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Оригинальный гитарист KISS Ace Frehley рассказал в шоу Эдди Транка, что он общался с Paul'ом Stanley и Gene'ом Simmons'ом сразу после того, как у них диагностировали COVID-19.

«Я разговаривал Paul'ом, и тот сказал мне, что находится в недоумении [относительно того, как он заразился]. Как только Gene подцепил вирус, я связался и с ним. Он прислал мне своё видео с медсестрой, которая говорила ему, что с ним всё в порядке. Оба лечились по инструкциям. Paul сказал мне, что совершенно сбит с толку и не понимает, откуда взялся вирус. Он застрял в отеле в Пенсильвании, и я посоветовал ему быть осторожным. Ведь я подумал, что он, возможно, вернётся в Лос-Анджелес, и сказал, что у них в доме маленькие дети. На что он ответил, что остаётся на самоизоляции.

Насколько я знаю, сейчас они снова в турне... Довольно быстро всё это преодолели! Некоторые люди лежат неделями. У моего кузена есть ранчо в Далласе. Он заразился дельта-вариантом и провалялся 11 дней. Он сказал, что это было похоже на грипп на стероидах. Я так не хочу.

Но я вакцинирован. Я принимаю витамины. Я тренируюсь. Моя новая девушка — не только школьный учитель и художник-график, но и личный тренер. Она поддерживает меня в отличной форме. Я правильно питаюсь и сбросил вес до 90 кг, я уж и не помню, когда так мало весил...»

ACE FREHLEY Says He



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