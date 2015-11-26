сегодня



ACE FREHLEY укололся



Оригинальный гитарист KISS Ace Frehley рассказал в шоу Эдди Транка, что он общался с Paul'ом Stanley и Gene'ом Simmons'ом сразу после того, как у них диагностировали COVID-19.



«Я разговаривал Paul'ом, и тот сказал мне, что находится в недоумении [относительно того, как он заразился]. Как только Gene подцепил вирус, я связался и с ним. Он прислал мне своё видео с медсестрой, которая говорила ему, что с ним всё в порядке. Оба лечились по инструкциям. Paul сказал мне, что совершенно сбит с толку и не понимает, откуда взялся вирус. Он застрял в отеле в Пенсильвании, и я посоветовал ему быть осторожным. Ведь я подумал, что он, возможно, вернётся в Лос-Анджелес, и сказал, что у них в доме маленькие дети. На что он ответил, что остаётся на самоизоляции.



Насколько я знаю, сейчас они снова в турне... Довольно быстро всё это преодолели! Некоторые люди лежат неделями. У моего кузена есть ранчо в Далласе. Он заразился дельта-вариантом и провалялся 11 дней. Он сказал, что это было похоже на грипп на стероидах. Я так не хочу.



Но я вакцинирован. Я принимаю витамины. Я тренируюсь. Моя новая девушка — не только школьный учитель и художник-график, но и личный тренер. Она поддерживает меня в отличной форме. Я правильно питаюсь и сбросил вес до 90 кг, я уж и не помню, когда так мало весил...»







+0 -0



просмотров: 246

