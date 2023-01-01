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Ace Frehley

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ACE FREHLEY о новом сольном альбоме: «Когда альбом выйдет, PAUL STANLEY будет выглядеть нeдoумкoм»



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В новом интервью для радиостанции 93,5 FM MAX в городе Манси, штат Индиана, гитарист оригинального состава KISS Ace Frehley рассказал о ходе записи своего следующего студийного диска:

«Мой альбом уже готов, и в данный момент идёт его мастеринг. И если всё пройдёт хорошо в выходные, то в понедельник альбом будет передан в звукозаписывающую компанию».

Насчёт того, чего стоит ожидать поклонникам от предстоящей работы, 72-летний рокер сказал:

«Я думаю, что это, возможно, лучший альбом, который я когда-либо создавал. И впервые я написал большинство песен в соавторстве со Steve'ом Brown'ом из TRIXTER. Он крутой автор песен, и я крутой автор песен. Мы соединили наши разумы, и песни получились вдвойне хорошими. Кроме того, он прекрасно гармонирует со мной.

Я никогда не сочинял с большим количеством людей — большую часть песен я пишу сам. Может быть, мне кто-то и помогает, но этот альбом практически весь написан в соавторстве со Steve'ом, почти каждая песня. И он получился гораздо лучше, чем я ожидал. И вокал сильный, и гитарные соло сильные, и песни, и тексты, и мелодии — всё очень мощное».

На вопрос о том, ожидал ли он, что его сольная карьера будет столь долговечной, когда подписывал свой первый сольный контракт, Ace ответил:

«Вначале было трудно, но сейчас я набрал большой темп. На самом деле я помню, как впервые подписал контракт с eOne Music — сейчас они продали звукозаписывающую компанию MNRK Music Group, и я по-прежнему работаю с теми же людьми, но я помню, что парень, с которым я подписывал контракт для лейбла, сказал мне, что перед выходом альбома [2009 года] "Anomaly" многие люди говорили ему: "Ты не сможешь выпустить альбом". Потому что основатели KISS Paul Stanley и Gene Simmons пытались уничтожить мой авторитет, называя меня пьяницей, наркоманом и ненадёжным человеком. Но если это так, то как я смог записать пять альбомов? А ведь последние 10 лет я постоянно гастролирую. Это нонсенс. Они всё время противоречат сами себе. Теперь они унижают меня и говорят, что если я приеду и сыграю с ними в прощальном туре, то это омрачит их выступление. Paul сказал на "Шоу Говарда Стерна", что если я выйду с ними на сцену, то с таким же успехом можно будет назвать группу PISS вместо KISS. Что ж, когда этот альбом выйдет, он будет выглядеть нeдoумкoм».




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