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*Лидер KREATOR подвел итоги года 40
*NAPALM DEATH — это хаос! 35
*MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США 22
*Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль» 17
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Ace Frehley

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6 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY уже планирует "Origins Vol. 3"

25 дек 2023 : 		 ACE FREHLEY об аватарах KISS: «Я считаю это рекламной уловкой»

15 дек 2023 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

28 ноя 2023 : 		 Новая песня ACE FREHLEY

3 ноя 2023 : 		 ACE FREHLEY планирует выпустить альбом зимой

30 окт 2023 : 		 ACE FREHLEY о новом сольном альбоме: «Когда альбом выйдет, PAUL STANLEY будет выглядеть нeдoумкoм»

15 окт 2023 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

23 сен 2023 : 		 У ACE FREHLEY тоже есть Eight!

3 июл 2023 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

8 май 2023 : 		 SCOT COOGAN вернулся к ACE FREHLEY

29 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY сдаёт назад

10 апр 2023 : 		 Умер Джон Реган

9 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагрубил ему по телефону

3 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений

1 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY близок к завершению работ над альбомом

12 фев 2023 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

8 фев 2023 : 		 ACE FREHLEY отыграл первое шоу в 2023 году

14 дек 2022 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

30 ноя 2022 : 		 ACE FREHLEY завершает работу над альбомом

14 июн 2022 : 		 ACE FREHLEY исполняет KISS

31 май 2022 : 		 PETER CRISS и ACE FREHLEY выступили вместе

31 май 2022 : 		 Акустика от ACE FREHLEY

30 май 2022 : 		 VINNIE VINCENT, ACE FREHLEY и BRUCE KULICK исполнили KISS

25 май 2022 : 		 ACE FREHLEY выступил в Нью-Йорке

10 май 2022 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

7 дек 2021 : 		 ACE FREHLEY и ORIANTHI выступили в рамках Alice Cooper's Christmas Pudding
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ACE FREHLEY уже планирует "Origins Vol. 3"



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ACE FREHLEY в недавнем радиоинтервью сообщил, что активно думает о "Origins Vol. 3":

«Мы можем пригласить несколько замечательных гостей и выбрать несколько великолепных песен, которые я еще не исполнял. Ведь помните, в конце 60-х и начале 70-х было столько замечательных композиций. На днях мне звонила Lita Ford, она снова хочет участвовать. Плюс я должен позвонить Slash'y. Это все, что я могу сказать на данный момент... "Origins Vol. 3" будет следующим релизом».




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