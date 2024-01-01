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ACE FREHLEY уже планирует "Origins Vol. 3"



ACE FREHLEY в недавнем радиоинтервью сообщил, что активно думает о "Origins Vol. 3":



«Мы можем пригласить несколько замечательных гостей и выбрать несколько великолепных песен, которые я еще не исполнял. Ведь помните, в конце 60-х и начале 70-х было столько замечательных композиций. На днях мне звонила Lita Ford, она снова хочет участвовать. Плюс я должен позвонить Slash'y. Это все, что я могу сказать на данный момент... "Origins Vol. 3" будет следующим релизом».







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