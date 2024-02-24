Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SLAYER вернулись! 72
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*AMORPHIS начнут запись в конце года 21
*GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ... 18
*DAVID VINCENT о MORBID ANGEL: «Не было ничего, что звучало б... 13
*IHSAHN о поджогах церквей: «Мне очень повезло, что я не был ... 13
*Барабанщик KREATOR исполняет 12
*Новое видео BLAZE BAYLEY 12
*CAMILLE AND KENNERLY исполняют QUEEN 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SLAYER вернулись! 72
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*AMORPHIS начнут запись в конце года 21
*GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ... 18
[= ||| все новости группы



*

Ace Frehley

*



24 фев 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Я не понимаю, что происходит, но что-то происходит»

23 фев 2024 : 		 Новое видео ACE FREHLEY

17 фев 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Понятия не имею, что дернуло STANLEY так сказать»

12 фев 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Paul и Gene все время пытались меня измазать в..»

3 фев 2024 : 		 ACE FREHLEY представил новое видео

28 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY исполнил новый трек

20 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Новая пластинка — одна из лучших»

18 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY о проблемах с паспортом

15 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Многие говорят, что сейчас мой вокал сильнее, чем 10 или 15 лет назад»

11 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY поделился планами на год

9 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY не использует ИИ

6 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY уже планирует "Origins Vol. 3"

25 дек 2023 : 		 ACE FREHLEY об аватарах KISS: «Я считаю это рекламной уловкой»

15 дек 2023 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

28 ноя 2023 : 		 Новая песня ACE FREHLEY

3 ноя 2023 : 		 ACE FREHLEY планирует выпустить альбом зимой

30 окт 2023 : 		 ACE FREHLEY о новом сольном альбоме: «Когда альбом выйдет, PAUL STANLEY будет выглядеть нeдoумкoм»

15 окт 2023 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

23 сен 2023 : 		 У ACE FREHLEY тоже есть Eight!

3 июл 2023 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

8 май 2023 : 		 SCOT COOGAN вернулся к ACE FREHLEY

29 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY сдаёт назад

10 апр 2023 : 		 Умер Джон Реган

9 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагрубил ему по телефону

3 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений

1 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY близок к завершению работ над альбомом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ACE FREHLEY: «Я не понимаю, что происходит, но что-то происходит»



zoom
В новом интервью FOX17 Rock & Review бывшему гитаристу KISS Ace'y Frehley был задан вопрос о том, насколько положительной была реакция на первый сингл с его предстоящего альбома "10,000 Volts", особенно в свете того, что трек был выпущен всего за несколько дней до финальных концертов KISS в Madison Square Garden в Нью-Йорке. Он сказал:

«Да, на днях я размышлял о том, что могут подумать Paul [Stanley] и Gene [Simmons]. Может быть, они решили, что это какой-то генеральный план, что как только они дадут свой последний концерт в Мэдисон Сквер Гарден... Просто так получилось, что я записал альбом за пару недель до их последнего шоу, и звукозаписывающая компания поспешила выпустить первый сингл как можно скорее».

По поводу реакции фанатов на заглавный трек "10,000 Volts" Ace сказал:

«Она просто зашкаливала. Я не мог поверить в количество просмотров на YouTube, более миллиона на Spotify.

Мы наняли специалиста по социальным сетям, чтобы он помог мне продвигать себя в социальных сетях. Я не знал, что такое TikTok. Пасынки моей невесты постоянно им пользуются; это скорее молодежный формат. Но с тех пор как мы выложили трек, а прошло не более четырёх недель, я получил более миллиона просмотров.

Я не понимаю, что происходит, но что-то происходит».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

просмотров: 197

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом