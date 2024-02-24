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ACE FREHLEY: «Я не понимаю, что происходит, но что-то происходит»



В новом интервью FOX17 Rock & Review бывшему гитаристу KISS Ace'y Frehley был задан вопрос о том, насколько положительной была реакция на первый сингл с его предстоящего альбома "10,000 Volts", особенно в свете того, что трек был выпущен всего за несколько дней до финальных концертов KISS в Madison Square Garden в Нью-Йорке. Он сказал:



«Да, на днях я размышлял о том, что могут подумать Paul [Stanley] и Gene [Simmons]. Может быть, они решили, что это какой-то генеральный план, что как только они дадут свой последний концерт в Мэдисон Сквер Гарден... Просто так получилось, что я записал альбом за пару недель до их последнего шоу, и звукозаписывающая компания поспешила выпустить первый сингл как можно скорее».



По поводу реакции фанатов на заглавный трек "10,000 Volts" Ace сказал:



«Она просто зашкаливала. Я не мог поверить в количество просмотров на YouTube, более миллиона на Spotify.



Мы наняли специалиста по социальным сетям, чтобы он помог мне продвигать себя в социальных сетях. Я не знал, что такое TikTok. Пасынки моей невесты постоянно им пользуются; это скорее молодежный формат. Но с тех пор как мы выложили трек, а прошло не более четырёх недель, я получил более миллиона просмотров.



Я не понимаю, что происходит, но что-то происходит».







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