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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 41
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 36
*Новая песня GRAVE DIGGER 28
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
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Ace Frehley

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20 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

16 ноя 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Фанера не про меня»

5 окт 2024 : 		 ACE FREHLEY об уходе из KISS в 1982 году

4 сен 2024 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY 1992 года

24 авг 2024 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

13 авг 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин»

23 июл 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

27 июн 2024 : 		 Видео полного концерта ACE FREHLEY

20 июн 2024 : 		 Видео полного концерта ACE FREHLEY

5 июн 2024 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

27 май 2024 : 		 ACE FREHLEY впервые исполнил "Cherry Medicine"

16 май 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Гитарист из меня так себе...»

15 апр 2024 : 		 Гитарист TRIXTER присоединился на сцене к ACE FREHLEY

14 апр 2024 : 		 ACE FREHLEY выступил в Риме

9 апр 2024 : 		 Видео полного выступления ACE FREHLEY

8 апр 2024 : 		 Почему ACE FREHLEY записал песню NADIA

6 апр 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Как минимум 50% альбома KISS Alive правили в студии»

1 апр 2024 : 		 ACE FREHLEY об отношениях с ERIC'ом SINGER'ом

6 мар 2024 : 		 ACE FREHLEY на Monsters Of Rock Cruise 2024

26 фев 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Я был категорически против "The Elder"»

24 фев 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Я не понимаю, что происходит, но что-то происходит»

23 фев 2024 : 		 Новое видео ACE FREHLEY

17 фев 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Понятия не имею, что дернуло STANLEY так сказать»

12 фев 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Paul и Gene все время пытались меня измазать в..»

3 фев 2024 : 		 ACE FREHLEY представил новое видео

28 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY исполнил новый трек
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Видео полного выступления ACE FREHLEY



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Видео полного выступления ACE FREHLEY, которое состоялось 16 ноября в Val Air Ballroom, Des Moines, Iowa, доступно для просмотра ниже.




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