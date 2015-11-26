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BRUCE KULICK — о похвале от ACE'а FREHLEY



В рамках недавнего интервью BRUCE KULICK отреагировал на слова ACE'a FREHLEY:



«Я всегда знал, что Ace меня любит — он всегда говорит обо мне хорошие и приятные слова. И не потому, что я считаю, что он очень много говорит о KISS. Его отношения с ними очень отличаются от тех, что есть со мной. Я просто оказался тем счастливчиком, кто его заменил. И я думаю, то, что его приятно удивило, что само по себе приятно, что я взял его узнаваемые риффы и сумел добавить в них кое-что своё. Сейчас совершенно точно понятно, что Gene и Paul хотят, чтобы Tommy был "Spaceman" и играл как Ace, с чем он всегда справлялся куда лучше, чем я. Так что это часть его работы, если вы понимаете, к чему я веду. И я считаю, что он справляется отлично. И мы хорошие друзья с Tommy».













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