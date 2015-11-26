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Ace Frehley

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7 ноя 2020 : 		 BRUCE KULICK — о похвале от ACE'а FREHLEY

20 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY: «BRUCE KULICK просто убирает TOMMY THAYER'а»

15 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY: «Большинство своих героев я встретил»

10 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY выпустит цветной ЕР

5 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY хотел PETER'a CRISS'a

1 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY отказался от участия в документальном фильме о KISS

25 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY — о пьяном интервью времён KISS

22 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY заявил, что его первый сольный альбом дал ему понять, что он стал более креативным без KISS

22 сен 2020 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от ACE FREHLEY

17 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY написал уже три песни

11 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY: «Дональд Трамп — наш сильнейший лидер»

9 сен 2020 : 		 ACE FREHLEY — о возможности выпуска демок

29 июл 2020 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от ACE FREHLEY

18 июл 2020 : 		 Умер бывший барабанщик FREHLEY'S COMET/ ERIC CLAPTON

14 июн 2020 : 		 ACE FREHLEY даст два концерта летом

9 июн 2020 : 		 ACE FREHLEY выпустит альбом в 2021 году

9 май 2020 : 		 ACE FREHLEY начал работу над оригинальным материалом

29 апр 2020 : 		 ACE FREHLEY о возможности выступить с KISS

26 ноя 2019 : 		 Бывший гитарист KISS на новом альбоме ACE FREHLEY

11 ноя 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

1 ноя 2019 : 		 ACE FREHLEY воссоединился с коллегами по FREHLEY'S COMET

31 окт 2019 : 		 ACE FREHLEY и SEBASTIAN BACH исполняют песни KISS

3 окт 2019 : 		 ACE FREHLEY выступил в автосалоне

23 авг 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

8 июл 2019 : 		 ACE FREHLEY выпустит альбом каверов в октябре

5 июл 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY
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BRUCE KULICK — о похвале от ACE'а FREHLEY



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В рамках недавнего интервью BRUCE KULICK отреагировал на слова ACE'a FREHLEY:

«Я всегда знал, что Ace меня любит — он всегда говорит обо мне хорошие и приятные слова. И не потому, что я считаю, что он очень много говорит о KISS. Его отношения с ними очень отличаются от тех, что есть со мной. Я просто оказался тем счастливчиком, кто его заменил. И я думаю, то, что его приятно удивило, что само по себе приятно, что я взял его узнаваемые риффы и сумел добавить в них кое-что своё. Сейчас совершенно точно понятно, что Gene и Paul хотят, чтобы Tommy был "Spaceman" и играл как Ace, с чем он всегда справлялся куда лучше, чем я. Так что это часть его работы, если вы понимаете, к чему я веду. И я считаю, что он справляется отлично. И мы хорошие друзья с Tommy».

BRUCE KULICK Reacts To ACE FREHLEY





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