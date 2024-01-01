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*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 51
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 36
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 22
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Ace Frehley

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ACE FREHLEY: «Я не считаю себя певцом»



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ACE FREHLEY в недавнем эпизоде Fox 5 "More" спросили, насколько сложно ему совмещать игру на гитаре и вокальные партии:

«Непросто, но мне помогают и многие ребята из группы. Каждый в группе поет хотя бы одну песню. Так что это дает мне передышку, потому что я не считаю себя певцом».




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