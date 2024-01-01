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ACE FREHLEY: «Я не считаю себя певцом»



ACE FREHLEY в недавнем эпизоде Fox 5 "More" спросили, насколько сложно ему совмещать игру на гитаре и вокальные партии:



«Непросто, но мне помогают и многие ребята из группы. Каждый в группе поет хотя бы одну песню. Так что это дает мне передышку, потому что я не считаю себя певцом».







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