сегодня



ACE FREHLEY заявил, что его первый сольный альбом дал ему понять, что он стал более креативным без KISS



В новом интервью для Heavy бывший гитарист KISS Ace Frehley назвал определяющий альбом в своей карьере:



«Пожалуй, это мой первый сольный альбом, вместе с "New York Groove". Это был мой самый большой хит, и я думаю, что это был самый большой сюрприз для всех фанатов KISS, что мой альбом был лучшим. Учитывая, что я не был главным вокалистом или фронтменом группы, я думаю, что люди, возможно, думали, что альбомы Paul'а [Stanley] или Gene'а [Simmons'a] будут номером один и номером два, но на самом деле мой альбом превзошёл их по продажам и популярности. Так что я думаю, что это был очень определяющий альбом для меня. К тому же это заставило меня осознать, что я был более креативным без этих парней, нежели с ними. Мы с Эдди Крамером практически сделали весь этот альбом. Потом мы попросили Антона Фига сыграть на барабанах».



Сопродюсированный с часто сотрудничавшим с KISS Эдди Крамером, альбом "Ace Frehley" широко известен как лучший из четырёх сольных альбомов участников KISS, выпущенных одновременно в 1978 году. Он достиг 26-й строчки в чартах Billboard 200 и превзошёл сольные работы трёх остальных участников группы.



Альбом "Origins Vol. 2", продолжение коллекции кавер-версий песен, вышедшей в 2016 году, был выпущен 18 сентября на eOne.













+1 -2



просмотров: 605

