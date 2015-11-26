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Ace Frehley

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11 ноя 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

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31 окт 2019 : 		 ACE FREHLEY и SEBASTIAN BACH исполняют песни KISS

3 окт 2019 : 		 ACE FREHLEY выступил в автосалоне

23 авг 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

8 июл 2019 : 		 ACE FREHLEY выпустит альбом каверов в октябре

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2 июн 2019 : 		 ACE FREHLEY заявил, что он, «пожалуй, был самым крутым парнем в KISS»

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29 май 2019 : 		 Анимационное видео ACE FREHLEY

3 янв 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY и LITA FORD

28 дек 2018 : 		 ACE FREHLEY о Трампе: «Если ты американец и патриот, ты должен поддерживать своего президента»

19 дек 2018 : 		 ACE FREHLEY: «Если я поеду в тур с KISS, хочу, чтобы мы вместе красились»
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ACE FREHLEY заявил, что его первый сольный альбом дал ему понять, что он стал более креативным без KISS



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В новом интервью для Heavy бывший гитарист KISS Ace Frehley назвал определяющий альбом в своей карьере:

«Пожалуй, это мой первый сольный альбом, вместе с "New York Groove". Это был мой самый большой хит, и я думаю, что это был самый большой сюрприз для всех фанатов KISS, что мой альбом был лучшим. Учитывая, что я не был главным вокалистом или фронтменом группы, я думаю, что люди, возможно, думали, что альбомы Paul'а [Stanley] или Gene'а [Simmons'a] будут номером один и номером два, но на самом деле мой альбом превзошёл их по продажам и популярности. Так что я думаю, что это был очень определяющий альбом для меня. К тому же это заставило меня осознать, что я был более креативным без этих парней, нежели с ними. Мы с Эдди Крамером практически сделали весь этот альбом. Потом мы попросили Антона Фига сыграть на барабанах».

Сопродюсированный с часто сотрудничавшим с KISS Эдди Крамером, альбом "Ace Frehley" широко известен как лучший из четырёх сольных альбомов участников KISS, выпущенных одновременно в 1978 году. Он достиг 26-й строчки в чартах Billboard 200 и превзошёл сольные работы трёх остальных участников группы.

Альбом "Origins Vol. 2", продолжение коллекции кавер-версий песен, вышедшей в 2016 году, был выпущен 18 сентября на eOne.

ACE FREHLEY Says His First Solo Album Made Him Realize He Was More Creative Away From KISS Than With The Band





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