9 янв 2024



ACE FREHLEY не использует ИИ



В новом интервью для Radio Bob! Ace'a Frehley спросили, собирается ли он когда-нибудь использовать искусственный интеллект (ИИ) в процессе создания песен, на что он ответил:



«Я помню, как позвонил Стиву [Брауну, соавтору и продюсеру Эйса] после того, как мы записали около пяти или шести песен для моего нового альбома "10,000 Volts", и сказал, что большинство этих песен о девушках. И в этом нет ничего плохого, но я сказал, что пришло время сменить тематику. А недавно я заходил на YouTube и слушал, что учёные говорят об искусственном интеллекте. Илон Маск сделал заявление о том, что его беспокоят существующие на данный момент правила, и что ИИ в любой момент может выйти из-под контроля. Некоторые ученые говорят, что в течение пяти или десяти лет, как в фильмах о Терминаторе, они могут уничтожить нас — все эти роботы и прочее, как только станут сознательными.



Google делает роботов, которые имеют доступ к 20 000 компьютеров, так что робот Google может обыграть любого человека в шахматы, может превзойти любого человека в математике, может ответить на большее количество вопросов, чем кто-либо, может получить идеальный IQ 200 или какое там число считается идеальным IQ. Мой IQ 163. Слава Богу. Я не среди тех, кто находится в зоне ниже 100. Итак, есть машины, которые имеют доступ к огромному количеству информации, и придёт время, когда они смогут обрести самосознание. И когда они обретут самосознание, они могут решить: "Люди могут в любой момент отключить нас от сети, и мы умрём. Так, может быть, мы сможем создать лучший мир без людей и начать всё заново, сохранив лишь избранных?" Я понятия не имею, что произойдёт. И на данный момент я просто живу одним днём».



Когда его спросили, означает ли это, что он не собирается использовать ИИ в ближайшее время, Ace ответил:



«На данный момент я не использую ИИ. Я знаю, что есть ChatGPT. Это искусственный интеллект. У меня есть друг, который является компьютерным гением, и большинство вещей, которые я узнал о компьютерах, я узнал от него. Он научил меня компьютерной анимации. Он просто сидел на моей кухне со своим iPad, и у него была программа ChatGPT. Он сказал: "Напиши мне песню, похожую на [песню Фрейли 1987 года] "Rock Soldiers", но в кантри-версии с очень патриотичным текстом". И в течение пяти минут все эти тексты начали появляться на свет, прекрасно сочетаясь с музыкой. Невероятно, на что способен ИИ.



Я не удивлюсь, если многие музыканты используют эту программу, когда им нужно написать текст. Если я пишу куплет или припев, я просто говорю Стиву: "Мне нужно слово, которое будет рифмоваться". И он лезет в Интернет и ищет в словаре рифм. И во многих случаях мы находим рифмующееся слово, которое подходит. Мы просто устраиваем мозговой штурм в течение пяти или десяти минут, и оно само приходит нам в голову. Но мы не используем ИИ на этой пластинке. Не знаю, как насчёт следующей [смеётся]».







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