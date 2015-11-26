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ACE FREHLEY — о пьяном интервью времён KISS



В недавнем интервью с "Paltrocast With Darren Paltrowitz" ACE FREHLEY ответил на вопрос о печально известном интервью в октябре 1979 года в программе "The Tomorrow Show", в рамках которой Paul Stanley и Gene Simmons, будучи заметно на взводе, пытались унять пьяного Frehley, который смеялся и шутил по поводу и без:



«Это забавное интервью. Безусловно, я был слегка пьян. Но мне было весело с Tom'ом, и Tom'y было весело со мной. И я практически задвинул остальных ребят в группе, особенно Gene'a, который не выглядел слишком огорчённым по этому поводу. Но это было живое шоу, они ничего не могли с этим поделать. Я очень нервничал из-за этого шоу, потому что оно было в прямом эфире и я никогда раньше не выступал в прямом эфире, а я знал, что это было популярное шоу, и миллионы людей будут его смотреть. Так что я выпил слишком много и вёл себя глупо, но в итоге всё сложилось как нельзя лучше».



















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