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Ace Frehley

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ACE FREHLEY — о пьяном интервью времён KISS



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В недавнем интервью с "Paltrocast With Darren Paltrowitz" ACE FREHLEY ответил на вопрос о печально известном интервью в октябре 1979 года в программе "The Tomorrow Show", в рамках которой Paul Stanley и Gene Simmons, будучи заметно на взводе, пытались унять пьяного Frehley, который смеялся и шутил по поводу и без:

«Это забавное интервью. Безусловно, я был слегка пьян. Но мне было весело с Tom'ом, и Tom'y было весело со мной. И я практически задвинул остальных ребят в группе, особенно Gene'a, который не выглядел слишком огорчённым по этому поводу. Но это было живое шоу, они ничего не могли с этим поделать. Я очень нервничал из-за этого шоу, потому что оно было в прямом эфире и я никогда раньше не выступал в прямом эфире, а я знал, что это было популярное шоу, и миллионы людей будут его смотреть. Так что я выпил слишком много и вёл себя глупо, но в итоге всё сложилось как нельзя лучше».

ACE FREHLEY Looks Back On KISS








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

grgr


25 сен 2020, 21:20		Самая ебанутая из всех ебанутых групп. Ебанутые ебанаты в ебанутом гриме для ёбнутых любителей всей этой поеботины.


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