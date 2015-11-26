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Ace Frehley

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18 июл 2020 : 		 Умер бывший барабанщик FREHLEY'S COMET/ ERIC CLAPTON

14 июн 2020 : 		 ACE FREHLEY даст два концерта летом

9 июн 2020 : 		 ACE FREHLEY выпустит альбом в 2021 году

9 май 2020 : 		 ACE FREHLEY начал работу над оригинальным материалом

29 апр 2020 : 		 ACE FREHLEY о возможности выступить с KISS

26 ноя 2019 : 		 Бывший гитарист KISS на новом альбоме ACE FREHLEY

11 ноя 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

1 ноя 2019 : 		 ACE FREHLEY воссоединился с коллегами по FREHLEY'S COMET

31 окт 2019 : 		 ACE FREHLEY и SEBASTIAN BACH исполняют песни KISS

3 окт 2019 : 		 ACE FREHLEY выступил в автосалоне

23 авг 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

8 июл 2019 : 		 ACE FREHLEY выпустит альбом каверов в октябре

5 июл 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

2 июл 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

2 июн 2019 : 		 ACE FREHLEY заявил, что он, «пожалуй, был самым крутым парнем в KISS»

31 май 2019 : 		 ACE FREHLEY о прощальном туре KISS: «Тот же сет, что был годами»

29 май 2019 : 		 Анимационное видео ACE FREHLEY

3 янв 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY и LITA FORD

28 дек 2018 : 		 ACE FREHLEY о Трампе: «Если ты американец и патриот, ты должен поддерживать своего президента»

19 дек 2018 : 		 ACE FREHLEY: «Если я поеду в тур с KISS, хочу, чтобы мы вместе красились»

13 дек 2018 : 		 ACE FREHLEY: «Нынешний состав KISS — наполовину кавер-группа»

12 дек 2018 : 		 ACE FREHLEY целиком исполнил сольный альбом 1978 года

11 дек 2018 : 		 ACE FREHLEY об участии в туре KISS "End Of The Road": «Всегда есть шанс получить экстренный телефонный звонок»

19 окт 2018 : 		 ACE FREHLEY рассказал о причинах роспуска своей команды

16 окт 2018 : 		 Новое видео ACE FREHLEY

5 окт 2018 : 		 ACE FREHLEY заявил, что согласился бы поехать в прощальный тур с KISS, если бы ему хорошо заплатили
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Умер бывший барабанщик FREHLEY'S COMET/ ERIC CLAPTON



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Бывший ударник FREHLEY'S COMET, Джейми Олдакер, скончался в возрасте 68 лет. Последние годы он боролся с раком и ушел из жизни в окружении семьи в своем доме в Тулсе.

Peter Frampton: «Джейми Олдэйкер был моим дорогим другом и братом более 40 лет. Он был очень отзывчивым, заботливым, настоящим другом с нежным сердцем. Он заботился о нас всех куда больше, чем о себе. Большинство знает его как барабанщика на альбомах ERIC CLAPTON. Его игра была уникальной, он обладал непринужденным стилем игры с невероятным чувством. Мы путешествовали по миру, вместе отыграли много замечательных шоу и записали много отличных пластинок. Его все любили и я буду скучать по нему до конца моего пребывания на этой планете. Люблю тебя, Джейми».

Former FREHLEY'S COMET Drummer JAMIE OLDAKER Dead At 68



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