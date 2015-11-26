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Умер бывший барабанщик FREHLEY'S COMET/ ERIC CLAPTON



Бывший ударник FREHLEY'S COMET, Джейми Олдакер, скончался в возрасте 68 лет. Последние годы он боролся с раком и ушел из жизни в окружении семьи в своем доме в Тулсе.



Peter Frampton: «Джейми Олдэйкер был моим дорогим другом и братом более 40 лет. Он был очень отзывчивым, заботливым, настоящим другом с нежным сердцем. Он заботился о нас всех куда больше, чем о себе. Большинство знает его как барабанщика на альбомах ERIC CLAPTON. Его игра была уникальной, он обладал непринужденным стилем игры с невероятным чувством. Мы путешествовали по миру, вместе отыграли много замечательных шоу и записали много отличных пластинок. Его все любили и я буду скучать по нему до конца моего пребывания на этой планете. Люблю тебя, Джейми».







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