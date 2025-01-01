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*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 246
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 213
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 88
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 55
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Ace Frehley

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27 май 2024 : 		 ACE FREHLEY впервые исполнил "Cherry Medicine"

16 май 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Гитарист из меня так себе...»

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6 апр 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Как минимум 50% альбома KISS Alive правили в студии»

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|||| 4 фев 2025

Видео с выступления ACE FREHLEY



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Видео с выступления ACE FREHLEY, которое состоялось первого февраля в AURA, Portland, Maine, доступно для просмотра ниже.






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