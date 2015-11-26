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Ace Frehley

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11 ноя 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

1 ноя 2019 : 		 ACE FREHLEY воссоединился с коллегами по FREHLEY'S COMET

31 окт 2019 : 		 ACE FREHLEY и SEBASTIAN BACH исполняют песни KISS

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23 авг 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

8 июл 2019 : 		 ACE FREHLEY выпустит альбом каверов в октябре

5 июл 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

2 июл 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

2 июн 2019 : 		 ACE FREHLEY заявил, что он, «пожалуй, был самым крутым парнем в KISS»

31 май 2019 : 		 ACE FREHLEY о прощальном туре KISS: «Тот же сет, что был годами»

29 май 2019 : 		 Анимационное видео ACE FREHLEY

3 янв 2019 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY и LITA FORD

28 дек 2018 : 		 ACE FREHLEY о Трампе: «Если ты американец и патриот, ты должен поддерживать своего президента»

19 дек 2018 : 		 ACE FREHLEY: «Если я поеду в тур с KISS, хочу, чтобы мы вместе красились»

13 дек 2018 : 		 ACE FREHLEY: «Нынешний состав KISS — наполовину кавер-группа»

12 дек 2018 : 		 ACE FREHLEY целиком исполнил сольный альбом 1978 года

11 дек 2018 : 		 ACE FREHLEY об участии в туре KISS "End Of The Road": «Всегда есть шанс получить экстренный телефонный звонок»
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ACE FREHLEY: «Дональд Трамп — наш сильнейший лидер»



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Бывший гитарист KISS Ace Frehley назвал нынешнего президента США Дональда Трампа «сильнейшим лидером, который у нас когда-либо был». Беседа о 45-м президенте США состоялась в рамках обсуждения на "The Cassius Morris Show" кавер-версии песни группы CREAM "Politician", вошедшей в будущий альбом каверов "Origins Vol. 2":

«Я думаю, что рок-н-ролл плохо стыкуется с политикой. Потому я стараюсь держаться от неё подальше настолько, насколько это возможно. Но если всё-таки меня прорвёт высказаться, то я скажу, что поддерживаю Трампа. У всех политиков есть скелеты в шкафу. Но я думаю, что Трамп — сильнейший лидер, который у нас когда-либо был».

Пару лет назад Frehley также высказывался на эту тему в подкасте "Juliet: Unexpected":

«Ненавижу политику. Мне не нравится говорить о политике, и я не думаю, что музыка и политика — сочетаемые понятия. Я отношусь с неодобрением к музыкантам, которые используют свою работу как трибуну, чтобы поговорить о президенте или покритиковать его. Я развлекаю людей. Не вижу причин влезать в политику. Дайте мне спокойно играть на гитаре, сочинять песни и радовать других. Вот моя работа.

И всё же, если говорить о Трампе... Можно любить или ненавидеть его, но если ты американец и если ты патриот, то нужно стоять горой за своего президента. Он был законно избран. Мы живём согласно Конституции США и должны поддерживать своего президента. Прими это или вали жить в другую страну. У нас в Америке свобода слова, я только за то, чтобы люди могли по поводу всего вставить свои "пять копеек", но когда музыканты начинают молоть языком и ругать правительство, потому что это стало модным, я против».

ACE FREHLEY:





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