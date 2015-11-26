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ACE FREHLEY : «Дональд Трамп — наш сильнейший лидер»



Бывший гитарист KISS Ace Frehley назвал нынешнего президента США Дональда Трампа «сильнейшим лидером, который у нас когда-либо был». Беседа о 45-м президенте США состоялась в рамках обсуждения на "The Cassius Morris Show" кавер-версии песни группы CREAM "Politician", вошедшей в будущий альбом каверов "Origins Vol. 2":



«Я думаю, что рок-н-ролл плохо стыкуется с политикой. Потому я стараюсь держаться от неё подальше настолько, насколько это возможно. Но если всё-таки меня прорвёт высказаться, то я скажу, что поддерживаю Трампа. У всех политиков есть скелеты в шкафу. Но я думаю, что Трамп — сильнейший лидер, который у нас когда-либо был».



Пару лет назад Frehley также высказывался на эту тему в подкасте "Juliet: Unexpected":



«Ненавижу политику. Мне не нравится говорить о политике, и я не думаю, что музыка и политика — сочетаемые понятия. Я отношусь с неодобрением к музыкантам, которые используют свою работу как трибуну, чтобы поговорить о президенте или покритиковать его. Я развлекаю людей. Не вижу причин влезать в политику. Дайте мне спокойно играть на гитаре, сочинять песни и радовать других. Вот моя работа.



И всё же, если говорить о Трампе... Можно любить или ненавидеть его, но если ты американец и если ты патриот, то нужно стоять горой за своего президента. Он был законно избран. Мы живём согласно Конституции США и должны поддерживать своего президента. Прими это или вали жить в другую страну. У нас в Америке свобода слова, я только за то, чтобы люди могли по поводу всего вставить свои "пять копеек", но когда музыканты начинают молоть языком и ругать правительство, потому что это стало модным, я против».













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