Видео полного концерта ACE FREHLEY



Видео полного концерта ACE FREHLEY в 4К, состоявшегося 15 июня в Hollywood Casino, Charles Town Races, Charles Town, West Virginia, доступно для просмотра ниже:



* Shock Me (KISS song)

* Shout It Out Loud (KISS song)

* Cherry Medicine

* Rock Soldiers (FREHLEY’S COMET song)

* Love Gun (KISS song)

* Rocket Ride (KISS song)

* 10,000 Volts

* Parasite (KISS song)

* New York Groove (Russ Ballard cover)

* Rip It Out

* Detroit Rock City (KISS song)

* Cold Gin (KISS song)

* Ace Frehley Guitar Solo

* Strange Ways (KISS song)

* Deuce (KISS song)

* Rock And Roll All Nite (KISS song)







