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Ace Frehley

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ACE FREHLEY: «Я был категорически против "The Elder"»



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В новом интервью The Rock Experience гитаристу KISS Ace'y Frehley был задан вопрос, считает ли он свой уход из группы необходимым условием для того, чтобы впоследствии избавиться от зависимости. Он ответил:

«Намного легче быть трезвым вдали от этих парней. Они знают, как на меня надавить, и мы не всегда сходились во мнениях. Но как только Peter [Criss, барабанщик KISS] покинул группу, Paul [Stanley, фронтмен KISS] и Gene [Simmons, басист/вокалист KISS] стали вместе выступать против моей точки зрения.

Когда в группе был Peter, это была демократичная группа. И я даже не осознавал этого, но когда Peter ушёл, я понял, что потерял всю свою власть в группе, потому что Paul и Gene — трудоголики и любят делать всё по-своему. Так что если мне не нравились принимаемые решения, их мнение перевешивало. Я был категорически против "The Elder" [спорного альбома KISS 1981 года "Music From 'The Elder"]; я считал, что этот альбом был несвоевременным и неправильным. Это не плохая пластинка, но я считаю, что наши фанаты не ожидали такого альбома. И я постоянно говорил им в процессе записи: "Я думаю, это большая ошибка". И, конечно же, альбом провалился. Потому что я из тех парней, у которых есть чутьё, — я ребёнок улиц, и у меня есть чутьё насчёт того, что молодёжь хочет услышать. Вот почему я думаю, что мой новый альбом будет успешным».




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26 фев 2024
olly71
Единственный альбом Кисс который я могу слушать весь без перемотки . Отлично идёт фоном когда занят каким то делом по дому.

просмотров: 336

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